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19:54 (мск), источник: ТАСС

«Атлетико» арендовал футболиста «Челси» Морату

ТАСС, 28 января. Футболист лондонского «Челси» Альваро Мората продолжит карьеру в мадридском «Атлетико» на правах аренды. Об этом сообщает пресс-служба испанского клуба.

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Источник: AFP 2019
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Арендное соглашение рассчитано до конца сезона-2019/20.

Испанец стал игроком «Челси» 21 июля 2017 года, подписав контракт на пять лет. В составе лондонского клуба нападающий провел 72 матча во всех турнирах, забил 24 мяча и стал обладателем Кубка Англии прошлого сезона.

Мората является воспитанником академии «Атлетико». Также футболист выступал в мадридском «Реале» и туринском «Ювентусе». С «Реалом» он по два раза выиграл Лигу чемпионов, чемпионат и Кубок Испании, по разу — Суперкубок Испании и Суперкубок УЕФА. В составе «Ювентуса» дважды стал чемпионом Италии и обладателем Кубка Италии, один раз выиграл Суперкубок Италии.

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