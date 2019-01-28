«Атлетико» арендовал футболиста «Челси» Морату
ТАСС, 28 января. Футболист лондонского «Челси» Альваро Мората продолжит карьеру в мадридском «Атлетико» на правах аренды. Об этом сообщает
ТАСС, 28 января. Футболист лондонского «Челси» Альваро Мората продолжит карьеру в мадридском «Атлетико» на правах аренды. Об этом сообщает
Арендное соглашение рассчитано до конца сезона-2019/20.
Испанец стал игроком «Челси» 21 июля 2017 года, подписав контракт на пять лет. В составе лондонского клуба нападающий провел 72 матча во всех турнирах, забил 24 мяча и стал обладателем Кубка Англии прошлого сезона.
Мората является воспитанником академии «Атлетико». Также футболист выступал в мадридском «Реале» и туринском «Ювентусе». С «Реалом» он по два раза выиграл Лигу чемпионов, чемпионат и Кубок Испании, по разу — Суперкубок Испании и Суперкубок УЕФА. В составе «Ювентуса» дважды стал чемпионом Италии и обладателем Кубка Италии, один раз выиграл Суперкубок Италии.