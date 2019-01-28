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19:57 (мск), источник: Lenta.Ru

Неймару предрекли остаток сезона без футбола

Бразильский нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар получил травму, которая не позволит ему выйти на поле как минимум до конца марта. Об этом сообщает L’Equipe.

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Источник: AP 2019
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Футболисту диагностировали рецидив травмы пятой плюсневой кости правой ноги. Врачи парижского клуба и сборной Бразилии не могут прийти к общему мнению о том, нужна ли Неймару операция. Издание пишет, что, если форвард ляжет под нож, то он пропустит остаток сезона-2018/2019.

Неймар получил травму 23 января в матче Кубка Франции против «Страсбура» (2:0). Бразилец пропустит оба матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед». В текущем сезоне нападающий сыграл 23 матча во всех турнирах, забил 20 голов и отдал 10 результативных передач.

В прошлом году Неймар получил аналогичную травму в феврале, из-за чего вылетел на три месяца и восстановился только к старту чемпионата мира.

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