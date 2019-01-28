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20:30 (мск), источник: БЕЛТА

Экс-голкипер минского «Динамо» Андрей Горбунов перешел в «Торпедо-БелАЗ»

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Голкипер футбольной сборной Беларуси Андрей Горбунов перешел из минского «Динамо» в жодинское «Торпедо-БелАЗ». Контракт подписан сроком на два года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе «автозаводцев».

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Андрей Горбунов начал профессиональную карьеру в могилевском «Днепре», затем выступал в гродненском «Немане», борисовском БАТЭ, минском «Динамо», а также в греческом «Атромитосе» из Афин. В составе национальной сборной Беларуси 35-летний голкипер провел 18 матчей. По итогам прошлого сезона Андрей Горбунов был признан лучшим вратарем белорусского чемпионата.

В это межсезонье состав жодинских торпедовцев пополнился также сербским форвардом Марко Обрадовичем и белорусским защитником Виталием Гайдучиком. Главным тренером команды стал Вадим Скрипченко, сменивший на этом посту Олега Кубарева.

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