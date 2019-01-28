Экс-голкипер минского «Динамо» Андрей Горбунов перешел в «Торпедо-БелАЗ»

Андрей Горбунов начал профессиональную карьеру в могилевском «Днепре», затем выступал в гродненском «Немане», борисовском БАТЭ, минском «Динамо», а также в греческом «Атромитосе» из Афин. В составе национальной сборной Беларуси 35-летний голкипер провел 18 матчей. По итогам прошлого сезона Андрей Горбунов был признан лучшим вратарем белорусского чемпионата.