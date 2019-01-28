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28 января, источник: Р-Спорт

Российский бизнесмен Демин вновь стал владельцем 100% акций «Борнмута»

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Российский бизнесмен Максим Демин вновь получил контроль над 100% акций клуба английской футбольной премьер-лиги «Борнмут», сообщается на официальном сайте команды.

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Источник: Reuters

Подконтрольная семье Демина компания выкупила 25% акций, принадлежавших PEAK6 Football Holding LLC.

Демин стал совладельцем «Борнмута» в 2011 году, а в 2013-м приобрел 100% акций клуба. В 2015-м году он продал 25% «Борнмута» PEAK6 Football Holding LLC, а в понедельник выкупил их обратно.

По итогам сезона-2014/15 клуб вышел в премьер-лигу и с тех пор выступает в высшем дивизионе английского футбола. В прошлом сезоне «Борнмут» стал 12-м в чемпионате Англии.

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