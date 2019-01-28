Российский бизнесмен Демин вновь стал владельцем 100% акций «Борнмута»
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Российский бизнесмен Максим Демин вновь получил контроль над 100% акций клуба английской футбольной
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Российский бизнесмен Максим Демин вновь получил контроль над 100% акций клуба английской футбольной
Подконтрольная семье Демина компания выкупила 25% акций, принадлежавших PEAK6 Football Holding LLC.
Демин стал совладельцем «Борнмута» в 2011 году, а в 2013-м приобрел 100% акций клуба. В 2015-м году он продал 25% «Борнмута» PEAK6 Football Holding LLC, а в понедельник выкупил их обратно.
По итогам сезона-2014/15 клуб вышел в