ФИФА может наложить на «Челси» запрет на трансферы

Источник: AFP 2019

По данным источника, ФИФА изучает случаи более 100 переходов в «Челси» игроков моложе 18 лет в последние годы.

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По правилам ФИФА клубы могут оформлять трансферы несовершеннолетних иностранных игроков только в случаях, если их родители эмигрировали по не связанным с футболом причинам. Другим исключением является тот факт, если игрок и клуб находятся в пределах 50 километров от границы.

«Челси» опровергает информацию о трансферных нарушениях. Однако, ФИФА подозревает наличие более 25 случаев нарушений.