ФИФА может наложить на «Челси» запрет на трансферы
Лондонскому «Челси» грозит запрет на трансферы
Лондонскому «Челси» грозит запрет на трансферы
По данным источника, ФИФА изучает случаи более 100 переходов в «Челси» игроков моложе 18 лет в последние годы.
По правилам ФИФА клубы могут оформлять трансферы несовершеннолетних иностранных игроков только в случаях, если их родители эмигрировали по не связанным с футболом причинам. Другим исключением является тот факт, если игрок и клуб находятся в пределах 50 километров от границы.
«Челси» опровергает информацию о трансферных нарушениях. Однако, ФИФА подозревает наличие более 25 случаев нарушений.
Интерес ФИФА к трансферам «Челси» появился после перехода в «Челси» нападающего Бертрана Траоре, который сейчас уже выступает за «Лион». Траоре подписал с «Челси» профессиональный контракт в возрасте 18 лет. Но уже в 16 лет от сыграл за «Челси» в неофициальном матче с «Арсеналом», а это запрещено правилами ФИФА.