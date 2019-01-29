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09:46 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ювентус» объявил о переходе Бенатиа в «Аль-Духайль»

Марокканский защитник «Ювентуса» Мехди Бенатиа перешёл в «Аль-Духайль».

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Источник: AP 2019

Об этом сообщает официальный «твиттер» туринского клуба.

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Сумма трансфера составила € 8 млн. Она будет выплачена двумя платежами до октября 2019 года. Сумма может увеличиться ещё на € 2 млн за счёт бонусов.

31-летний Бенатиа перешёл в «Ювентус» из «Баварии» летом 2016 года на правах аренды за € 3 млн. Через год итальянский клуб выкупил трансфер футболиста за € 17 млн. Всего за туринский клуб он провёл 59 матчей во всех турнирах и забил пять мячей. В составе «Ювентуса» Бенатиа два раза становился чемпионом Италии, а также дважды выиграл Кубок Италии. До этого он выступал за «Марсель», «Тур», «Лорьян», «Клермон», «Удинезе» и «Рому». За сборную Марокко сыграл 55 матчей и забил два гола.

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