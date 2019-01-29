«Ювентус» объявил о переходе Бенатиа в «Аль-Духайль»

31-летний Бенатиа перешёл в «Ювентус» из «Баварии» летом 2016 года на правах аренды за € 3 млн. Через год итальянский клуб выкупил трансфер футболиста за € 17 млн. Всего за туринский клуб он провёл 59 матчей во всех турнирах и забил пять мячей. В составе «Ювентуса» Бенатиа два раза становился чемпионом Италии, а также дважды выиграл Кубок Италии. До этого он выступал за «Марсель», «Тур», «Лорьян», «Клермон», «Удинезе» и «Рому». За сборную Марокко сыграл 55 матчей и забил два гола.