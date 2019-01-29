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09:27 (мск), источник: Vesti.kz

Забивший 20 мячей в прошлом сезоне казахстанский футболист нашел новый клуб

Лучший бомбардир первой лиги прошлогоднего сезона Абылайхан Махамбетов перешел в «Жетысу», сообщает корреспондент Vesti.kz.

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27-летний нападающий успешно прошел просмотр в составе семиреченцев на первом УТС в Турции. В ближайшее время «Жетысу» официально представит его в качестве игрока команды.

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В сезоне-2018 Махамбетов забил 20 мячей в 28 играх за шымкентский «Кыран» в первой лиге. Его команда добилась права сыграть в стыковых матчах за право играть в будущем сезоне в КПЛ, однако дважды уступила «Иртышу». По итогам опроса, проведенного Профессиональной футбольной лигой Казахстана (ПФЛК), Махамбетов был признан лучшим игроком в первой лиге.

Воспитанник шымкентской школы футбола Махамбетов поиграл в таких клубах, как «Ордабасы», «Окжетпес», «Шахтер», «Кызыл-Жар СК» и «Махтаарал». В 2012 году становился чемпионом Казахстана в составе «Шахтера». Также завоевывал Кубок страны в качестве игрока «Ордабасы». Вызывался в молодежную сборную страны на матчи отборочного цикла чемпионата Европы.

Отметим, что в сезоне 2018 года «Жетысу» занял шестое место. В зимнее межсезонье семиреченцев покинули восемь футболистов.

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