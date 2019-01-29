СМИ: Интересовавший клубы РПЛ и чемпиона Беларуси защитник начал переговоры с «Тоболом»
Российский защитник Александр Клещенко может продолжить карьеру в «Тоболе». Об этом сообщает «Матч ТВ».
Российский защитник Александр Клещенко может продолжить карьеру в «Тоболе». Об этом сообщает «Матч ТВ».
Костанайский клуб ведет переговоры по контракту с Клещенко. Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны московского «Динамо» и «Оренбурга» из российской
23-летний Клещенко забил два гола в 23 матчах за «Томь», которая занимает второе место в Футбольной национальной лиги (ФНЛ). До этого он четыре сезона выступал за «Кубань», а начинал карьеру в 2012 году в родной «Алании», где пересекался с нынешним тренером «Тобола» Владимиром Газзаевым.
Сейчас Клещенко находится в статусе свободного агента. Контракт с «Томью» он разорвал в одностроннем порядке