СМИ: Интересовавший клубы РПЛ и чемпиона Беларуси защитник начал переговоры с «Тоболом»

Костанайский клуб ведет переговоры по контракту с Клещенко. Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны московского «Динамо» и «Оренбурга» из российской премьер-лиги, а также чемпиона Беларуси — БАТЭ.

23-летний Клещенко забил два гола в 23 матчах за «Томь», которая занимает второе место в Футбольной национальной лиги (ФНЛ). До этого он четыре сезона выступал за «Кубань», а начинал карьеру в 2012 году в родной «Алании», где пересекался с нынешним тренером «Тобола» Владимиром Газзаевым.