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10:02 (мск), источник: Vesti.kz

СМИ: Интересовавший клубы РПЛ и чемпиона Беларуси защитник начал переговоры с «Тоболом»

Российский защитник Александр Клещенко может продолжить карьеру в «Тоболе». Об этом сообщает «Матч ТВ».

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Костанайский клуб ведет переговоры по контракту с Клещенко. Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны московского «Динамо» и «Оренбурга» из российской премьер-лиги, а также чемпиона Беларуси — БАТЭ.

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23-летний Клещенко забил два гола в 23 матчах за «Томь», которая занимает второе место в Футбольной национальной лиги (ФНЛ). До этого он четыре сезона выступал за «Кубань», а начинал карьеру в 2012 году в родной «Алании», где пересекался с нынешним тренером «Тобола» Владимиром Газзаевым.

Сейчас Клещенко находится в статусе свободного агента. Контракт с «Томью» он разорвал в одностроннем порядке из-за долгов клуба по зарплате.

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