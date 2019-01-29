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09:07 (мск), источник: Lenta.Ru

Поиски пропавшего футболиста АПЛ возобновятся

Аквалангисты приступят к поиску самолета, исчезнувшего 22 января в небе над Ла-Маншем. На борту в тот момент находился футболист клуба Английской премьер-лиги (АПЛ) «Кардифф Сити» Эмилиано Сала. Об этом сообщает Goal.com.

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Источник: Reuters

Группа была нанята и экипирована в английском Саутгемптоне и теперь ждет подходящих погодных условий для начала поисков. Отмечается, что операция, вероятнее всего, начнется в воскресенье, 3 февраля. В то же время к поискам на поверхности присоединятся рыбацкие лодки.

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Возобновление поисковой операции стало возможным после того, как на платформе GoFundMe было собрано 339 тысяч евро.

Полиция завершила поиски самолета Piper PA-46 Malibu, на котором летел Сала, 24 января. Шансы на то, что аргентинец выжил, оценивались как крайне низкие.

Воздушное судно следовало из французского Нанта в валлийский Кардифф 22 января. Примерно за час до запланированного прибытия самолет пропал с радаров. Сала перед вылетом успел записать голосовое сообщение, в котором высказал опасение о том, что самолет развалится.

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