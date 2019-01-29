Сливки КПЛ, или кто из казахстанцев мог бы уехать в Россию вслед за Сейдахметом и Зайнутдиновым

Дмитрий Шомко, «Астана» (28 лет)

Воспитанник экибастузского футбола — готовый защитник для ряда клубов российской премьер-лиги. Один из главных его козырей — стабильность, которую он показывает в играх за клуб и сборную Казахстана.

В каждое межсезонье Шомко интересуются многие команды, но он пока остается верен столичному клубу. Хотя этой зимой слухи его отправляют то в московский «Локомотив», то в казанский «Рубин», в которых он мог бы закрепиться при доверии главных тренеров. Но все, конечно, будет зависеть от конкретики со стороны потенциальных работодателей и решимости Шомко поменять чемпионат.

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Максим Федин, «Тобол» (22 года)

Этот игрок может сыграть на любой позиции в полузащите. Прошел через все ступеньки сборных команд. Умеет сам решить эпизод, но при этом должен попасть в свою команду и желательно в тот клуб, который силовому футболу отдает предпочтение комбинационному. Если вдобавок прибавит в спортивной злости, то в ближайшем будущем сможет рассчитывать на повышение.

Ян Вороговский, «Кайрат» (22 года)

Воспитанник алматинского футбола считается одним из самых перспективных крайних защитников КПЛ, причем способен действовать на любом фланге обороны. Разве что травмы мешают Вороговскому раскрыться в полной мере. Несмотря на это, в клубе на него рассчитывают и навряд ли ему станут чинить препятствия в случае возможности уехать за границу. Лишь бы он сам не упустил момент и своевременно захотел выйти из зоны комфорта.

Бауыржан Исламхан, «Кайрат» (25 лет)

Исламхану по-прежнему не поздно уехать в зарубежный клуб. Вопрос лишь в том, хочет ли он сам этого. Кроме того, и «Кайрат» не прочь отпустить своего лидера при сносной компенсации. Да, ему, как и любому футболисту, свойственны перепады в игре, но он — игрок с пасом, в связи с чем в условном «Урале» смог бы, пожалуй, заиграть.

Еркебулан Тунгышбаев, «Кайрат» (24 года)

Воспитанник «Ордабасы» в зимнее межсезонье пополнил ряды алматинского клуба — «Кайрат» давно его вел, поскольку он идеально подходил под игровую модель команды. Возможно, пригласил полузащитника сборной Казахстана не только ради усиления состава, но и чтобы впоследствии с выгодой для себя продать в ближнее зарубежье. Иначе с ним бы не подписывался трехлетний контракт. Говоря о выгоде, имеется в виду максимум пару миллионов долларов евро, хотя кайратовцы и счастливы были бы с ним расстаться за миллион, учитывая, что клуб находится в частных руках.

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Оралхан Омиртаев, «Шахтер» (20 лет)

Нападающий заявил о себе в прошлом сезоне, когда стал больше игрового времени получать в играх КПЛ за родной клуб. Хоть и отличился всего четыре раза в 23 играх, а привлек внимание тренерского штаба сборной Казахстана, причем в дебютном матче забил гол в ворота сборной Грузии в Лиге наций (1:2).

В ближайшем будущем Омиртаев может стать одним из ключевых форвардов национальной команды, если, конечно, не снизит к себе требования. А продолжит расти и забивать, надолго не задержится в шахтерской столице. Так или иначе, год-другой ему потребуется поднабраться опыта в КПЛ, чтобы не затеряться в новом клубе.

Вячеслав Швырев, «Кайрат» (18 лет)

В клубе надеются, что данный форвард оправдает возложенные на него надежды. Тем более что его сначала приметили (футболом он начинал заниматься в Карагандинской области) и только потом пригласили на просмотр. Так, он попал в Академию «Кайрата» и провел девять игр в КПЛ за основной состав в прошлом году, не считая матчи за Кубок Казахстана.

В ближайшее время Швыреву предстоит много работы, чтобы закрепиться в основной обойме клуба. Правда, уже сейчас отмечают его высокие игровые качества, за счет чего он должен вырасти в добротного игрока, способного уехать за границу. Пока же ему нужно поднатореть в играх КПЛ.

Нуралы Алип, «Кайрат» (19 лет)

Прошлый сезон получился знаковым для воспитанника актауского футбола. 11 марта он дебютировал в основном составе алматинского клуба в КПЛ, проведя в общей сложности 15 игр в КПЛ, а уже 26 марта сыграл за сборную Казахстана в товарищеском матче против Болгарии (1:2).

Очень лестно об Алипе отзывался Станимир Стойлов, но при этом отмечал, что молодому футболисту необходимо усиленно бороться с ленью. Что ж, у него есть время обдумать слова экс-главного тренера сборной, чтобы в дальнейшем не останавливаться в своем развитии и попытать счастье в более сильном чемпионате.