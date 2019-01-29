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12:53 (мск), источник: Р-Спорт

«Пари Сен-Жермен» объявил о переходе Леандро Паредеса из «Зенита»

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» на своем официальном сайте объявил о переходе аргентинского полузащитника Леандро Паредеса из «Зенита» (Санкт-Петербург).

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Источник: РИА "Новости"

Паредес подписал с парижанами контракт до 30 июня 2023 года.

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«Горд тем, что присоединился к “ПСЖ”. Имея опыт выступления в Италии и России, теперь у меня появилась фантастическая возможность не только открыть для себя новый чемпионат, но и надеть футболку одного из самых престижных клубов в мире. Благодарен руководству клуба за доверие», — сказал 24-летний Паредес.

«Мы рады приветствовать Леандро в “Пари Сен-Жермен”. Уверены, что он быстро вольется в амбициозный коллектив под руководством нашего тренера», — сказал президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи.

Паредес перешел в «Зенит» летом 2017 года из итальянской «Ромы». В составе санкт-петербургского клуба он провел 61 игру и забил 10 мячей. В его активе девять матчей и один гол за сборную Аргентины.

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