«Пари Сен-Жермен» объявил о переходе Леандро Паредеса из «Зенита»

Источник: РИА "Новости"

Паредес подписал с парижанами контракт до 30 июня 2023 года.

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«Горд тем, что присоединился к “ПСЖ”. Имея опыт выступления в Италии и России, теперь у меня появилась фантастическая возможность не только открыть для себя новый чемпионат, но и надеть футболку одного из самых престижных клубов в мире. Благодарен руководству клуба за доверие», — сказал 24-летний Паредес.

«Мы рады приветствовать Леандро в “Пари Сен-Жермен”. Уверены, что он быстро вольется в амбициозный коллектив под руководством нашего тренера», — сказал президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи.