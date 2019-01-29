СМИ: Отставка Венгера стоила «Арсеналу» более 17 миллионов фунтов

Источник: Reuters

Венгер покинул «Арсенал» по окончании сезона-2017/18 после 22 лет, проведенных во главе команды «канониров».

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Контракт французского специалиста был рассчитан сроком до лета 2019 года, поэтому руководству клуба пришлось выплачивать неустойку.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» и Венгер договорились о сумме около 11 миллионов фунтов, но, по информации источника, выплата была произведена в полном объеме и составила 17,1 миллиона.