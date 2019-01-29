«Хочется забить в Лиге чемпионов в форме “Кайрата”». Первый кореец в КПЛ — о своей мечте и адаптации в клубе

Официально о переходе Ву «Кайрат» объявил 26 января. Контракт с ним подписан по схеме «2+1». В историю КПЛ Ву вошел как первый легионер из Южной Кореи.

— Просто счастлив оказаться в «Кайрате», — заявил Хан Чжон Ву. — Рад, что буду тренироваться и выступать бок о бок с великолепными футболистами. Мне не терпится проявить себя. Жажду как можно скорее начать приносить пользу футбольному клубу, который в меня поверил. Постараюсь быстро адаптироваться и стать стабильным игроком основного состава. Мечтаю забивать голы или отдавать результативные передачи в каждом матче. Хочу помогать команде выигрывать как можно чаще.

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— Получилось так, что ты вошел в историю казахстанского футбола как первый южнокорейский футболист в КПЛ!

— Это большая честь для меня. Сделаю все возможное, чтобы соответствовать столь почетному статусу. Что есть сил постараюсь сыграть как можно лучше, дабы принести максимальную пользу «Кайрату», а вместе с этим продолжить укреплять высокую репутацию и корейского футбола.

— Сейчас репутацию корейского футбола неплохо укрепляет Сон Хын-Мин из «Тоттенхэма».

— Мне очень нравится Сон Хын-Мин! Отношусь к нему с огромным уважением! Он добился громадного успеха. У него есть свой неповторимый стиль, присущая только ему манера игры. Это очень быстрый игрок с великолепно поставленным ударом. Плюс, имеется богатейший международный опыт. Многим запомнилось как здорово он играл в Бундеслиге. Еще лучше Сон Хын Мин выступает в «Тоттенхэме».

— Что подвигло тебя заняться футболом?

— В футбол неплохо играл мой отец. Но, скорее, это было его хобби. Обычно он гонял мяч по выходным и брал меня на матчи, когда мне было пять-шесть лет. Я заинтересовался и начал потихоньку заниматься. В девять тренировался уже более осознанно и регулярно. Меня заметили. Решил попробовать силы в этой профессии.

— У тебя есть хороший шанс уже в этом году сыграть за «Кайрат» в квалификации Лиги Европы…

— Лига Европы — это большой турнир, за которым следят болельщики всего мира. Так что я очень хочу участвовать в нем. Надеюсь, смогу помочь «Кайрату» одолеть квалификационный отбор, выиграть путевку в групповой этап, а там побороться и за более высокий результат.

Если это случится, я буду безгранично счастлив.

— Какая у тебя самая большая футбольная мечта?

— Попробовать силы в Ла Лиге. Считаю себя большим поклонником испанского чемпионата. Хочется выступить в Лиге чемпионов и, быть может, забить там в форме «Кайрата». Сделаю все от меня зависящее, чтобы стать ближе к своим заветным футбольным желаниям.

— Какую музыку ты слушаешь?

— Я слушаю американских исполнителей. Мне нравится хип-хоп. Например, Кендрик Ламар.

— Какие фильмы смотришь?

— Мой любимый фильм — это британская лента AboutTime («Бойфренд из будущего»). Люблю экранизации книг Джоан Роулинг о «Гарри Поттере».

— Потому что Поттер — волшебник?

— Мне нравятся картины в которых присутствуют элемент магии, фэнтези. Ну и потому, что Эмма Уотсон — просто красавица.

— Твоя любимая еда?

— Пицца.

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— Не самая полезная еда для спортсмена…

— Понимаю, именно поэтому только иногда могу себе позволить пару кусочков. Мне нравится вкус. Я люблю сыр. Так что это способ иногда немного порадовать себя.

— Волновался, когда на ужине исполнял перед командой пришедшую из Южной Кореи песню Gangnam Style?

— Очень стеснялся и волновался. Никогда раньше не пел перед таким количеством зрителей. Тем более перед одноклубниками. Конечно, старался исполнить как можно лучше. Подумалось, песня поможет мне стать ближе к команде. Быстрее влиться в коллектив. Похоже, это получается.

— Вышло здорово, все аплодировали!

— Да, мне было очень приятно! Громадное спасибо! Заметил, что мое пение всем пришлось по душе! Мне очень громко аплодировали! Рад, что получилось хорошо. Верю, что сыграть на поле выйдет не хуже.