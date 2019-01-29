Турнир в Жодино. «Неман» забил четыре безответных мяча в ворота «Ислочи»
Во втором матче турнира в Жодино «Белазовец-2019» гродненский «Неман» забил четыре безответных мяча в ворота «Ислочи».
Во втором матче турнира в Жодино «Белазовец-2019» гродненский «Неман» забил четыре безответных мяча в ворота «Ислочи».
Неман — Ислочь — 4:0
Неман: Курганский (Василючек, 46), Вегеря, Борисов (Зубков, 46), Лешко (Горбач, 46), Легчилин (Рудик, 77), Рудик (Чеботаренко, 46), Забелин (М. Лукашевич, 46), А. Концевой (Позняк, 46), Яблонский (Чантурия, 46), Якимов (Атеменг, 64), Евдокимов (Алыкулов, 58).
Ислочь: Березин (Хаткевич, 46), Бурма (Дорошко, 46; Бурма, 74), Янушкевич (С. Концевой, 46), Быченок (Евсеев, 46), Слабашевич (Зюлев, 46), Макаров (Ника, 46), Патоцкий (Бабичев, 46), Комаровский (Тео Майя, 46), Руденок (А. Корзун, 46), Агекян (Перейра да Силва Матеус, 46), Макась (Сидоренко, 46).
Голы: 1:0 — Евдокимов (2). 2:0 — Забелин (19). 3:0 — Якимов (39). 4:0 — Дорошко (64, автогол).