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15:57 (мск), источник: Чемпионат.com

Ахметов: Имя Ракицкого вписано в историю «Шахтёра». Спасибо, легенда

Президент «Шахтёра» Ринат Ахметов прокомментировал переход защитника Ярослава Ракицкого в «Зенит».

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Источник: РИА "Новости"

«Важнейший игрок “Шахтёра” Ярослав Ракицкий покидает команду. Выпускник академии, ставший одним из лучших футболистов нашего клуба и большим примером для всех воспитанников академии. Мы прошли вместе долгий путь: 17 лет в семье “Шахтёра”, почти 10 из которых — в первой команде, 7 чемпионств, 6 Кубков и 6 Суперкубков Украины. Ярослав сыграл за “Шахтёр” более 300 матчей, сыграл с душой, сыграл с характером, огромной волей к победе и любовью к болельщикам.
Сегодня мы желаем удачи Ярославу в “Зените”. Я убеждён: “Шахтёр” в сердце Ярослава навсегда, как и Ярослав навсегда в сердцах тех, кто любит “Шахтёр”, в сердцах наших болельщиков. Имя Ярослава вписано в историю. Спасибо, легенда», — цитирует пресс-служба «Шахтёра» Ахметова.

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