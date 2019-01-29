СМИ: Спаллетти будет уволен из «Интера», если не выиграет трофей в этом сезоне
Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти может покинуть клуб в конце текущего сезона.
Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти может покинуть клуб в конце текущего сезона.
Как утверждает Gazzetta dello Sport, 59-летний итальянец будет уволен в том случае, если «нерадзурри» не выиграют трофей.
Особый акцент руководство «Интера» делает на победе в Кубке Италии. Контракт Спаллетти с «Интером» рассчитан до 2021 года. Если клуб уволит специалиста, то его место, скорее всего, займет
«Интер» занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, имея в активе 40 очков после 21 тура.