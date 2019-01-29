СМИ: Спаллетти будет уволен из «Интера», если не выиграет трофей в этом сезоне

Как утверждает Gazzetta dello Sport, 59-летний итальянец будет уволен в том случае, если «нерадзурри» не выиграют трофей.

Особый акцент руководство «Интера» делает на победе в Кубке Италии. Контракт Спаллетти с «Интером» рассчитан до 2021 года. Если клуб уволит специалиста, то его место, скорее всего, займет экс-главный тренер «Ювентуса» и «Челси» Антонио Конте.