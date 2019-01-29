СМИ: Фалькао жаловался дочери Рыболовлева на поведение Анри
Стали известны очередные подробности отношений между футболистами «Монако» и бывшим главным тренером команды Тьерри Анри.
Стали известны очередные подробности отношений между футболистами «Монако» и бывшим главным тренером команды Тьерри Анри.
Как сообщает Get French Football News в «Твиттере» со ссылкой на France Football, французский специалист в ходе тренировок показывал нападающему Радамелю Фалькао, как просить у партнёров передачу, забегая за защитников. Капитану «Монако» совет Анри пришёлся не по душе, и он пожаловался на его поведение дочери владельца клуба Дмитрия Рыболовлева.
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Помимо этого, по информации источника, большая часть руководства «Монако» была против приобретения у «Челси» полузащитника Сеска Фабрегаса. Однако Анри предпочёл прислушаться к своему агенту и настоял на переходе испанца.