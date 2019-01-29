«Вильярреал» вернул уволенного в декабре тренера

В декабре «Вильярреал» расторг контракт с Кальехой и назначил на пост главного тренера Луиса Гарсию. Во вторник было объявлено, что Гарсия отправлен в отставку.

Под руководством Гарсии «Вильярреал» в чемпионате Испании не смог выиграть ни одного матча и вылетел из Кубка страны на стадии 1/8 финала. Команда занимает предпоследнее, 19-е, место в таблице Примеры.