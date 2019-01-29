«Вильярреал» вернул уволенного в декабре тренера
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Испанский футбольный клуб «Вильярреал» на своем официальном сайте объявил, что на пост главного тренера команды вернулся Хавьер Кальеха.
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Испанский футбольный клуб «Вильярреал» на своем официальном сайте объявил, что на пост главного тренера команды вернулся Хавьер Кальеха.
В декабре «Вильярреал» расторг контракт с Кальехой и назначил на пост главного тренера Луиса Гарсию. Во вторник было объявлено, что Гарсия отправлен в отставку.
Под руководством Гарсии «Вильярреал» в чемпионате Испании не смог выиграть ни одного матча и вылетел из Кубка страны на стадии 1/8 финала. Команда занимает предпоследнее, 19-е, место в таблице Примеры.
Всю тренерскую карьеру 40-летний Кальеха провел в «Вильярреале»: он начал работать в системе клуба с 2012 года, последовательно занимаясь с юношами и молодежью, а в сентябре 2017 года возглавил главную команду. Под руководством Кальехи «Вильярреал» в прошлом сезоне финишировал на пятом месте в чемпионате Испании.