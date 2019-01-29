Головин забил первый мяч в составе «Монако» в официальном матче

Футболист отличился на 24-й минуте полуфинальной встречи Кубка французской лиги против «Генгама». Гол российского полузащитника стал вторым для «Монако» во встрече. Первый мяч на 18-й минуте забил португалец Рони Лопеш.

В текущем сезоне 22-летний спортсмен проводит за «Монако» 19-й матч во всех турнирах, на его счету две голевые передачи. В чемпионате Франции клуб идет на предпоследнем, 19-м месте, набрав в 22 матчах 15 очков.