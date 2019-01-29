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29 января, источник: ТАСС

Головин забил первый мяч в составе «Монако» в официальном матче

ТАСС, 29 января. Российский полузащитник Александр Головин забил свой первый мяч в составе «Монако» в официальном матче.

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Источник: Reuters

Футболист отличился на 24-й минуте полуфинальной встречи Кубка французской лиги против «Генгама». Гол российского полузащитника стал вторым для «Монако» во встрече. Первый мяч на 18-й минуте забил португалец Рони Лопеш.

В текущем сезоне 22-летний спортсмен проводит за «Монако» 19-й матч во всех турнирах, на его счету две голевые передачи. В чемпионате Франции клуб идет на предпоследнем, 19-м месте, набрав в 22 матчах 15 очков.

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Головин перешел в «Монако» из московского ЦСКА в конце июля 2018 года, подписав контракт на пять лет. По данным Российской премьер-лиги (РПЛ), переход полузащитника обошелся французскому клубу в €30 млн. В составе ЦСКА Головин становился чемпионом России в сезоне-2015/16. Футболист выигрывал чемпионат Европы до 17 лет в 2013 году, а в составе главной сборной России выступал на чемпионате Европы — 2016 и чемпионате мира 2018 года, где команда дошла до ¼ финала турнира.

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