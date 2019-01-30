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00:51 (мск), источник: ТАСС

«Милан» обыграл «Наполи» в четвертьфинале Кубка Италии

ТАСС, 30 января. Футбольный клуб «Милан» со счетом 2:0 обыграл «Наполи» и вышел в полуфинал Кубка Италии. Матч прошел на стадионе «Сан-Сиро».

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Источник: Reuters
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В составе победителей дублем отметился новичок команды — польский нападающий Кшиштоф Пёнтек. Футболист отличился на 10-й и 27-й минутах. Этот матч стал для Пёнтека вторым в составе команды после перехода из «Дженоа», в составе которого он провел 19 матчей и забил 13 мячей. Польский футболист на данный момент лидирует в списке бомбардиров Кубка Италии, на его счету восемь голов.

В полуфинале «Милан» встретится с победителем матча между «Интером» и «Лацио», который состоится 31 января. Полуфинальные встречи пройдут 27 января и 24 апреля.

Миланский клуб становился победителем Кубка Италии пять раз.

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