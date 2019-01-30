«Милан» обыграл «Наполи» в четвертьфинале Кубка Италии

В составе победителей дублем отметился новичок команды — польский нападающий Кшиштоф Пёнтек. Футболист отличился на 10-й и 27-й минутах. Этот матч стал для Пёнтека вторым в составе команды после перехода из «Дженоа», в составе которого он провел 19 матчей и забил 13 мячей. Польский футболист на данный момент лидирует в списке бомбардиров Кубка Италии, на его счету восемь голов.