«Милан» обыграл «Наполи» в четвертьфинале Кубка Италии
ТАСС, 30 января. Футбольный клуб «Милан» со счетом 2:0 обыграл «Наполи» и вышел в полуфинал Кубка Италии. Матч прошел на стадионе «Сан-Сиро».
ТАСС, 30 января. Футбольный клуб «Милан» со счетом 2:0 обыграл «Наполи» и вышел в полуфинал Кубка Италии. Матч прошел на стадионе «Сан-Сиро».
В составе победителей дублем отметился новичок команды — польский нападающий Кшиштоф Пёнтек. Футболист отличился на 10-й и 27-й минутах. Этот матч стал для Пёнтека вторым в составе команды после перехода из «Дженоа», в составе которого он провел 19 матчей и забил 13 мячей. Польский футболист на данный момент лидирует в списке бомбардиров Кубка Италии, на его счету восемь голов.
В полуфинале «Милан» встретится с победителем матча между «Интером» и «Лацио», который состоится 31 января. Полуфинальные встречи пройдут 27 января и 24 апреля.
Миланский клуб становился победителем Кубка Италии пять раз.