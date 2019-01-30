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00:55 (мск), источник: Чемпионат.com

«Арсенал» обыграл «Кардифф Сити» в матче Премьер-лиги

В матче 24-го тура английской Премьер-лиги лондонский «Арсенал» принимал «Кардифф Сити». Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

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Источник: AP 2019

Автором первого гола стал нападающий «канониров» Пьер-Эмерик Обамеянг, реализовавший пенальти на 66-й минуте. В конце игры преимущество лондонцев увеличил форвард Александр Ляказетт. На 93-й минуте мяч забил нападающий гостей Натаниэл Мендес-Лейнг.

«Арсенал» одержал третью победу в последних четырёх матчах в чемпионате Англии. Для «Кардиффа» это поражение стало вторым подряд.

Другие результаты 24-го тура АПЛ:

  • «Фулхэм» — «Брайтон энд Хоув Альбион» — 4:2.
  • «Хаддерсфилд Таун» — «Эвертон» — 0:1.
  • «Вулверхэмптон» — «Вест Хэм Юнайтед» — 3:0.
Арсенал 2:1
Первый тайм: 0:0
Кардифф Сити
29.01.2019, 22:45 основной раунд: 24-й тур Emirates Stadium
Главные тренеры
Эмери Унаи Нил Уорнок
Голы
66′ Пьер-Эмерик Обамеянг 14
83′ Александр Ляказетт (П-Э. Обамеянг) 9
19 Натаниэл Мендес-Лейнг (К. Зохоре) 90+3′
Составы
Бернд Лено 19
29′ Начо Монреаль 18
Шкодран Мустафи 20
Сеад Колашинац 31
Лукас Торрейра 11
45+2′ Маттео Гендузи 29
81′ Александр Ляказетт 9
Пьер-Эмерик Обамеянг 14
60′ Штефан Лихтштайнер 12
Карл Дженкинсон 25
46′ Мохамед Эль-Нени 4
Алекс Ивоби 17
76′ Месут Езил 10
Аарон Рэмси 8
1 Нил Этеридж
2 Ли Пелтиер
3 Джо Беннетт
5 Брюно Экуэле Манга
22 Сол Бамба
8 Джо Раллс 90′
13 Каллум Патерсон 36′
17 Арон Гюннарссон
7 Гарри Артер 81′ 63′
23 Кадим Харрис
14 Бобби Рид 70′
19 Натаниэл Мендес-Лейнг
29 Умар Ньясс 73′
10 Кеннет Зохоре
Статистика
3 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
15 Удары (всего) 19
4 Удары в створ 2
4 Угловые 7
14 Фолы 12
0 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Майкл Лесли Дин (Англия)
Обозначения
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Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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