«Арсенал» обыграл «Кардифф Сити» в матче Премьер-лиги

В матче 24-го тура английской Премьер-лиги лондонский «Арсенал» принимал «Кардифф Сити». Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.