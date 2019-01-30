«Арсенал» обыграл «Кардифф Сити» в матче Премьер-лиги
В матче 24-го тура английской
В матче 24-го тура английской
Автором первого гола стал нападающий «канониров»
«Арсенал» одержал третью победу в последних четырёх матчах в чемпионате Англии. Для «Кардиффа» это поражение стало вторым подряд.
Другие результаты 24-го тура АПЛ:
|Арсенал
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2:1
Первый тайм: 0:0
|Кардифф Сити
|Эмери Унаи
|Нил Уорнок
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|3
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|15
|Удары (всего)
|19
|4
|Удары в створ
|2
|4
|Угловые
|7
|14
|Фолы
|12
|0
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Майкл Лесли Дин (Англия)