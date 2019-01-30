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07:53 (мск), источник: ТАСС

«Бернли» прервал восьмиматчевую победную серию «Манчестер Юнайтед» при Сульшере

ТАСС, 30 января. «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Бернли» со счетом 2:2 в матче 24-го тура чемпионата Англии по футболу. Встреча состоялась в Манчестере.

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Источник: AP 2019

В составе гостей забитыми мячами отметились Эшли Барнс (51-я минута) и Крис Вуд (81). У хозяев отличились Поль Погба (87), реализовавший пенальти, и Виктор Линделёф (90+2).

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Для «Манчестер Юнайтед» этот матч стал девятым под руководством норвежца Уле Гуннара Сульшера. До этой встречи команда одержала восемь побед подряд. 45-летний специалист ранее побил рекорд Мэтта Басби по количеству побед подряд, одержанных с момента назначения на пост главного тренера команды. На счету Басби было пять побед в период с августа по сентябрь 1946 года.

«Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 45 очков после 24 матчей. «Бернли» идет 15-м, имея в своем активе 23 очка. В следующем туре «Манчестер Юнайтед» 3 февраля сыграет в гостях с «Лестером». «Бернли» днем ранее дома встретится с «Саутгемптоном».

Манчестер Юнайтед 2:2
Первый тайм: 0:0
Бернли
29.01.2019, 23:00 основной раунд: 24-й тур Old Trafford
Главные тренеры
Уле Гуннар Сульшер Шон Дайч
Голы
87′ Поль Погба 6
90+2′ Виктор Линделеф 2
10 Эшли Барнс (Дж. Корк) 51′
11 Крис Вуд (Э. Уэствуд) 81′
Составы
Давид де Хеа 1
Виктор Линделеф 2
Фил Джоунс 4
Люк Шоу 23
Поль Погба 6
72′ Хуан Мануэль Мата 8
Эшли Янг 18
Неманья Матич 31
Маркус Рэшфорд 10
63′ Андреас Перейра 15
Джесси Лингард 14
67′ Ромелу Лукаку 9
Алексис Санчес 7
1 Том Хитон
3 Чарли Тэйлор 73′
5 Джеймс Тарковски
6 Бен Ми
26 Филлип Бардсли
4 Джек Корк 90+5′
13 Джефф Хендрик
18 Эшли Уэствуд
10 Эшли Барнс 60′
11 Крис Вуд
31 Дуайт Макнейл 78′
7 Йохан Гвюдмундссон
Статистика
1 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
28 Удары (всего) 6
9 Удары в створ 4
11 Угловые 3
10 Фолы 9
2 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Джон Мосс (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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