«Бернли» прервал восьмиматчевую победную серию «Манчестер Юнайтед» при Сульшере

В составе гостей забитыми мячами отметились Эшли Барнс (51-я минута) и Крис Вуд (81). У хозяев отличились Поль Погба (87), реализовавший пенальти, и Виктор Линделёф (90+2).
Для «Манчестер Юнайтед» этот матч стал девятым под руководством норвежца Уле Гуннара Сульшера. До этой встречи команда одержала восемь побед подряд. 45-летний специалист ранее побил рекорд Мэтта Басби по количеству побед подряд, одержанных с момента назначения на пост главного тренера команды. На счету Басби было пять побед в период с августа по сентябрь 1946 года.
«Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 45 очков после 24 матчей. «Бернли» идет 15-м, имея в своем активе 23 очка. В следующем туре «Манчестер Юнайтед» 3 февраля сыграет в гостях с «Лестером». «Бернли» днем ранее дома встретится с «Саутгемптоном».