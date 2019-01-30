«Бернли» прервал восьмиматчевую победную серию «Манчестер Юнайтед» при Сульшере

Для «Манчестер Юнайтед» этот матч стал девятым под руководством норвежца Уле Гуннара Сульшера. До этой встречи команда одержала восемь побед подряд. 45-летний специалист ранее побил рекорд Мэтта Басби по количеству побед подряд, одержанных с момента назначения на пост главного тренера команды. На счету Басби было пять побед в период с августа по сентябрь 1946 года.