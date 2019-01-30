«Манчестер Сити» проиграл «Ньюкаслу» в 24-м туре чемпионата Англии

Встреча , состоявшаяся во вторник в городе Ньюкасл-апон-Тайн, завершилась волевой победой хозяев поля со счетом 2:1. На гол Серхио Агуэро (1-я минута) у гостей «сороки» ответили точными ударами экс-форварда санкт-петербургского «Зенита» Соломона Рондона (66) и Мэтта Ричи (80, с пенальти).

«Манчестер Сити», потерпевший четвертое поражение в этом чемпионате, с 56 очками занимает второе место в турнирной таблице, отставая на четыре балла от лидера — «Ливерпуля», который провел на матч меньше. «Ньюкасл» с 24 очками идет на 14-й строчке.