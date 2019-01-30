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08:16 (мск), источник: Р-Спорт

«Манчестер Сити» проиграл «Ньюкаслу» в 24-м туре чемпионата Англии

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Футболисты «Манчестер Сити» потерпели поражение от «Ньюкасла» в выездном матче 24-го тура чемпионата Англии по футболу.

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Источник: AP 2019

Встреча, состоявшаяся во вторник в городе Ньюкасл-апон-Тайн, завершилась волевой победой хозяев поля со счетом 2:1. На гол Серхио Агуэро (1-я минута) у гостей «сороки» ответили точными ударами экс-форварда санкт-петербургского «Зенита» Соломона Рондона (66) и Мэтта Ричи (80, с пенальти).

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«Манчестер Сити», потерпевший четвертое поражение в этом чемпионате, с 56 очками занимает второе место в турнирной таблице, отставая на четыре балла от лидера — «Ливерпуля», который провел на матч меньше. «Ньюкасл» с 24 очками идет на 14-й строчке.

Результаты других игр тура:

«Арсенал» — «Кардифф» — 2:1,

«Вулверхэмптон» — «Вест Хэм» — 3:0,

«Фулхэм» — «Брайтон» — 4:2,

«Хаддерсфилд» — «Эвертон» — 0:1.

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