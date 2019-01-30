«Манчестер Сити» проиграл «Ньюкаслу» в 24-м туре чемпионата Англии
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Футболисты «Манчестер Сити» потерпели поражение от «Ньюкасла» в выездном матче 24-го тура чемпионата Англии по футболу.
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Футболисты «Манчестер Сити» потерпели поражение от «Ньюкасла» в выездном матче 24-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча, состоявшаяся во вторник в городе
«Манчестер Сити», потерпевший четвертое поражение в этом чемпионате, с 56 очками занимает второе место в турнирной таблице, отставая на четыре балла от лидера — «Ливерпуля», который провел на матч меньше. «Ньюкасл» с 24 очками идет на 14-й строчке.
Результаты других игр тура:
«Арсенал» — «Кардифф» — 2:1,
«Вулверхэмптон» — «Вест Хэм» — 3:0,
«Фулхэм» — «Брайтон» — 4:2,
«Хаддерсфилд» — «Эвертон» — 0:1.