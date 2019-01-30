Дебютный гол Головина не спас «Монако» от вылета из Кубка французской лиги

Основное время игры, прошедшей во вторник в Генгаме, закончилось со счетом 2:2. На голы Рони Лопеша (18-я минута) и российского полузащитника Александра Головина (24), для которого этот мяч стал первым за «Монако», хозяева поля ответили точными ударами Александра Менди (46) и Маркуса Тюрама (55).