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08:23 (мск), источник: Р-Спорт

Дебютный гол Головина не спас «Монако» от вылета из Кубка французской лиги

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Футболисты «Генгама» в серии пенальти победили «Монако» в полуфинале Кубка французской лиги и вышли в финал.

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Источник: AFP 2019

Основное время игры, прошедшей во вторник в Генгаме, закончилось со счетом 2:2. На голы Рони Лопеша (18-я минута) и российского полузащитника Александра Головина (24), для которого этот мяч стал первым за «Монако», хозяева поля ответили точными ударами Александра Менди (46) и Маркуса Тюрама (55).

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Победитель матча определялся в серии пенальти, где точнее оказались футболисты «Генгама» — 5:4.

«Монако» почти всю встречу играл в меньшинстве: на 14-й минуте прямую красную карточку получил экс-полузащитник московского «Динамо» Вильям Ванкер.

В финале Кубка французской лиги 30 марта «Генгам» сыграет с победителем матча между «Страсбуром» и «Бордо».

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