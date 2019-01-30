Дебютный гол Головина не спас «Монако» от вылета из Кубка французской лиги
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Футболисты «Генгама» в серии пенальти победили «Монако» в полуфинале Кубка французской лиги и вышли в финал.
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Футболисты «Генгама» в серии пенальти победили «Монако» в полуфинале Кубка французской лиги и вышли в финал.
Основное время игры, прошедшей во вторник в Генгаме, закончилось со счетом 2:2. На голы Рони Лопеша (18-я минута) и российского полузащитника Александра Головина (24), для которого этот мяч стал первым за «Монако», хозяева поля ответили точными ударами Александра Менди (46) и Маркуса Тюрама (55).
Победитель матча определялся в серии пенальти, где точнее оказались футболисты «Генгама» — 5:4.
«Монако» почти всю встречу играл в меньшинстве: на 14-й минуте прямую красную карточку получил
В финале Кубка французской лиги 30 марта «Генгам» сыграет с победителем матча между «Страсбуром» и «Бордо».