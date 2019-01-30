Голевой пас Черышева помог «Валенсии» выйти в полуфинал Кубка Испании

Встреча, состоявшаяся во вторник в Валенсии, завершилась волевой победой хозяев поля со счетом 3:1. В составе «летучих мышей» хет-трик оформил Родриго (61, 90+2 и 90+3-я минуты), который первый гол забил с передачи российского полузащитника Дениса Черышева, вышедшего на замену на 56-й минуте. У гостей отличился Хорхе Молина (1).