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08:28 (мск), источник: Р-Спорт

Голевой пас Черышева помог «Валенсии» выйти в полуфинал Кубка Испании

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Футболисты «Валенсии» победили «Хетафе» в ответном матче Кубка Испании и по сумме двух игр вышли в полуфинал турнира.

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Источник: AFP 2019

Встреча, состоявшаяся во вторник в Валенсии, завершилась волевой победой хозяев поля со счетом 3:1. В составе «летучих мышей» хет-трик оформил Родриго (61, 90+2 и 90+3-я минуты), который первый гол забил с передачи российского полузащитника Дениса Черышева, вышедшего на замену на 56-й минуте. У гостей отличился Хорхе Молина (1).

«Хетафе» заканчивал игру в меньшинстве: на 74-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален защитник Джене Даконом.

Первый матч, прошедший 22 января в Хетафе, завершился минимальной победой одноименного клуба (1:0), однако по сумме двух игр верх взяла «Валенсия».

Соперник «Валенсии» по полуфиналу Кубка Испании станет известен позднее.

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