Голевой пас Черышева помог «Валенсии» выйти в полуфинал Кубка Испании
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Футболисты «Валенсии» победили «Хетафе» в ответном матче Кубка Испании и по сумме двух игр вышли в полуфинал турнира.
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Футболисты «Валенсии» победили «Хетафе» в ответном матче Кубка Испании и по сумме двух игр вышли в полуфинал турнира.
Встреча, состоявшаяся во вторник в Валенсии, завершилась волевой победой хозяев поля со счетом 3:1. В составе «летучих мышей»
«Хетафе» заканчивал игру в меньшинстве: на 74-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален защитник Джене Даконом.
Первый матч, прошедший 22 января в Хетафе, завершился минимальной победой одноименного клуба (1:0), однако по сумме двух игр верх взяла «Валенсия».
Соперник «Валенсии» по полуфиналу Кубка Испании станет известен позднее.