Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:45
Борнмут
Челси
Футбол. Зарубежный
22:45
Саутгемптон
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
23:00
Нант
Сент-Этьен
Футбол. Зарубежный
23:00
Ливерпуль
Лестер
Футбол. Зарубежный
23:00
Тоттенхэм Хотспур
Уотфорд
Футбол. Зарубежный
29.01
Манчестер Юнайтед2
Бернли2
Футбол. Зарубежный
29.01
Ньюкасл Юнайтед2
Манчестер Сити1
Футбол. Зарубежный
29.01
Арсенал2
Кардифф Сити1
Футбол. Зарубежный
29.01
Фулхэм4
Брайтон & Хоув2
Футбол. Зарубежный
29.01
Хаддерсфилд0
Эвертон1
Футбол. Зарубежный
29.01
Вулверхэмптон Уондерерс3
Вест Хэм Юнайтед0
Все события
Фоторепортажи
19Родолфу в ЦСКА, Вагнер Лав — в футболке киевского «Динамо»
13Первое дерби «Динамо» — «Спартак» в Петровском парке
10:25 (мск), источник: Vesti.kz

Участник еврокубков от Казахстана объявил о переходе экс-вратаря из немецкой бундеслиги

Костанайский футбольный клуб «Тобол» объявил о переходе азербайджанского голкипера Эмиля Балаева.

Наверх

Контракт с 24-летним вратарем рассчитан на два года. В костанайский клуб он перешел на правах свободного агента.

Делаем ставки!
Самое необычное из букмекерского мира

По информации azerisport.com, трансфер Балаева обошелся «Тоболу» в 51 тысячу евро. При этом зарплата голкипера в казахстанском клубе составит 200 тысяч евро.

«Первый профессиональный контракт Балаев подписал в 2010 году с бакинским “Нефтчи”, где и начинал заниматься футболом с девяти лет. 2011 год вратарь провел в аренде в клубе “Сумгаит”, затем в статусе арендованного игрока защищал честь команды “Араз-Нахчыван” из первого дивизиона. В 2014 году бакинцы отозвали голкипера из аренды, а в следующем сезоне Эмиль отправился в немецкий “Айнтрахт” из Франкфурта на Майне, где работал в течение двух лет. Затем голкипер продолжил карьеру в “Карабахе” из Агдама. Последним клубом Балаева был бакинский “Сабаил”. Голкипер выступал за олимпийскую сборную Азербайджана, а также вызывался в главную команду страны», — говорится в сообщении на сайте «Тобола».

Отметим, по итогам сезона-2018 «Тобол» стал бронзовым призером казахстанской премьер-лиги, что позволило клубу завоевать путевку в квалификацию Лиги Европы.

Тобол Кс
НовостиМатчиСоставСтатистика
Айнтрахт Ф
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Клуб экс-игрока "Кайрата" потерпел поражение в матче с семью голами
«Манчестер Сити» проиграл «Ньюкаслу» в 24-м туре АПЛ
Болельщики «Коламбуса» освистали Панарина во время матча
Нурмагомедов рискует лишиться чемпионского титула UFC
«Это какой-то крах»: почему Загитова вновь провалилась
Жардим рассказал о проблемах Головина со здоровьем
«Бернли» прервал восьмиматчевую победную серию МЮ при Сульшере
Серену Уильямс сочли сильнее лучшего теннисиста мира
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь