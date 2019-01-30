Участник еврокубков от Казахстана объявил о переходе экс-вратаря из немецкой бундеслиги

«Первый профессиональный контракт Балаев подписал в 2010 году с бакинским “Нефтчи”, где и начинал заниматься футболом с девяти лет. 2011 год вратарь провел в аренде в клубе “Сумгаит”, затем в статусе арендованного игрока защищал честь команды “Араз-Нахчыван” из первого дивизиона. В 2014 году бакинцы отозвали голкипера из аренды, а в следующем сезоне Эмиль отправился в немецкий “Айнтрахт” из Франкфурта на Майне, где работал в течение двух лет. Затем голкипер продолжил карьеру в “Карабахе” из Агдама. Последним клубом Балаева был бакинский “Сабаил”. Голкипер выступал за олимпийскую сборную Азербайджана, а также вызывался в главную команду страны», — говорится в сообщении на сайте «Тобола».