Воспитанник «Кайрата» прибыл в расположение клуба КПЛ
Полузащитник Арман Нусип прибыл в расположение «Атырау», сообщает KazFootball.kz.
Полузащитник Арман Нусип прибыл в расположение «Атырау», сообщает KazFootball.kz.
Свою карьеру Нусип начал в 2011 году в составе алматинской «Цесны».
Затем выступал за дублирующий состав «Кайрата», ЦСКА, «Кайсар» и «Алтай».
Прошедший сезон 25-летний хавбек начинал в составе «Алтая» в первой лиге.
Сыграл десять матчей и забил три мяча.
Вторую половину сезона провел в составе «Кайрат А». За алматинский клуб отыграл десять матчей, три раза выводил команду с капитанской повязкой.