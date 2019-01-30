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11:07 (мск), источник: Vesti.kz

Воспитанник «Кайрата» прибыл в расположение клуба КПЛ

Полузащитник Арман Нусип прибыл в расположение «Атырау», сообщает KazFootball.kz.

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Свою карьеру Нусип начал в 2011 году в составе алматинской «Цесны».

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Затем выступал за дублирующий состав «Кайрата», ЦСКА, «Кайсар» и «Алтай».

Прошедший сезон 25-летний хавбек начинал в составе «Алтая» в первой лиге.

Сыграл десять матчей и забил три мяча.

Вторую половину сезона провел в составе «Кайрат А». За алматинский клуб отыграл десять матчей, три раза выводил команду с капитанской повязкой.

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