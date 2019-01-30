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10:20 (мск), источник: Р-Спорт

Жардим рассказал о проблемах Головина со здоровьем в матче с «Генгамом»

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим заявил, что во втором тайме полуфинального матча Кубка французской лиги против «Генгама» у российского футболиста монегасков Александра Головина начались мышечные спазмы.

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Источник: Reuters

Футболисты «Монако» во вторник уступили «Генгаму» в серии пенальти и не смогли пробиться в финал турнира.

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На 24-й минуте Головин забил свой первый гол за «Монако», а на 78-й минуте был заменен.

«Первый тайм был лучше, чем второй. Почти 87 минут мы играли вдесятером. Из-за усталости во втором тайме у нас не было возможности придерживаться той же игры. Многие атакующие игроки устали — Желсон Мартинш мало играл в “Атлетико”, а у Головина начались мышечные спазмы. Однако настрой игроков был очень хорошим. Мне это понравилось, и это именно то, что я хочу видеть у своей команды. Я доволен игроками, их отношением. Это самое главное», — цитирует Жардима L’Equipe.

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