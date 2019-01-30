Жардим рассказал о проблемах Головина со здоровьем в матче с «Генгамом»

«Первый тайм был лучше, чем второй. Почти 87 минут мы играли вдесятером. Из-за усталости во втором тайме у нас не было возможности придерживаться той же игры. Многие атакующие игроки устали — Желсон Мартинш мало играл в “Атлетико”, а у Головина начались мышечные спазмы. Однако настрой игроков был очень хорошим. Мне это понравилось, и это именно то, что я хочу видеть у своей команды. Я доволен игроками, их отношением. Это самое главное», — цитирует Жардима L’Equipe.