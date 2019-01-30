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11:18 (мск), источник: Vesti.kz

Защитник казахстанского клуба перешел в состав бронзового призера европейского чемпионата

Отыгравший полсезона за «Атырау» Юре Обшивац стал игроком словенского клуба «Домжале», передает корреспондент Vesti.kz.

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Контракт подписан по схеме «1+1».

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«Я горжусь тем, что являюсь частью такого хорошо организованного клуба. Хочу помочь команде достичь поставленных целей и в то же время сделать шаг вперед в своей карьере. В клубе меня хорошо приняли, тренировки отличные, условия на высшем уровне, поэтому я считаю, что у меня впереди очень позитивный период. Не могу дождаться первого матча за новую команду», — сказал Обшивац.

«Нам нужен был опытный футболист в защите, которым, несомненно, является Юре. Помимо всех других качеств, которыми он обладает, Обшивац очень хорошо выглядит в верховой борьбе, где у нас были некоторые проблемы в последний период, и таким образом мы потеряли довольно много очков осенью. Его карьера свидетельствует о том, что он является качественным футболистом, который, как мы верим, придаст нашей игре стабильность», — отметил спортивный директор клуба Матей Оражем.

Профессиональную карьеру 28-летний Обшивац начинал в 2008 году в хорватском «Хайдуке». На родине также играл за такие команды, как «Каштел Гомилица», «Дугополе», «Истра 1961», «Сплит».

В феврале 2017-го стал игроком «Атырау», но в декабре с ним не продлили контракт и он перешел в румынский «Сепси». В июле 2018-го с приходом Виктора Кумыкова вернулся в состав атырауской команды, за которую в общей сложности провел 45 игр и забил семь голов .

Отметим, что «Домжале» после 19 туров идет на четвертом месте из десяти в чемпионате Словении. В прошлом сезоне клуб стал бронзовым призером страны.

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