Защитник казахстанского клуба перешел в состав бронзового призера европейского чемпионата
Отыгравший полсезона за «Атырау» Юре Обшивац стал игроком словенского клуба «Домжале», передает корреспондент Vesti.kz.
Отыгравший полсезона за «Атырау» Юре Обшивац стал игроком словенского клуба «Домжале», передает корреспондент Vesti.kz.
Контракт подписан по схеме «1+1».
«Я горжусь тем, что являюсь частью такого хорошо организованного клуба. Хочу помочь команде достичь поставленных целей и в то же время сделать шаг вперед в своей карьере. В клубе меня хорошо приняли, тренировки отличные, условия на высшем уровне, поэтому я считаю, что у меня впереди очень позитивный период. Не могу дождаться первого матча за новую команду», — сказал Обшивац.
«Нам нужен был опытный футболист в защите, которым, несомненно, является Юре. Помимо всех других качеств, которыми он обладает, Обшивац очень хорошо выглядит в верховой борьбе, где у нас были некоторые проблемы в последний период, и таким образом мы потеряли довольно много очков осенью. Его карьера свидетельствует о том, что он является качественным футболистом, который, как мы верим, придаст нашей игре стабильность», — отметил спортивный директор клуба Матей Оражем.
Профессиональную карьеру 28-летний Обшивац начинал в 2008 году в хорватском «Хайдуке». На родине также играл за такие команды, как «Каштел Гомилица», «Дугополе», «Истра 1961», «Сплит».
В феврале 2017-го стал игроком «Атырау», но в декабре с ним не продлили контракт и он перешел в румынский «Сепси». В июле 2018-го с приходом Виктора Кумыкова вернулся в состав атырауской команды, за которую в общей сложности провел 45 игр и забил семь голов .
Отметим, что «Домжале» после 19 туров идет на четвертом месте из десяти в чемпионате Словении. В прошлом сезоне клуб стал бронзовым призером страны.