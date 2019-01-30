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13:19 (мск), источник: Чемпионат.com

«Бавария» объявила о продаже Вагнера в китайский клуб

«Бавария» объявила о продаже нападающего Сандро Вагнера в китайский клуб «Тяньцзинь Тэда».

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Источник: AP 2019

31-летний футболист в нынешнем сезоне провел 11 матчей, не отметившись результативными действиями.

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В состав «Баварии» футболист перешёл из «Хоффенхайма», когда в 2017 года, заключив тогда соглашение на четыре года.

«Сандро обратился к нам к нам и попросил освободить его от контракта. У него было очень привлекательное предложение из Китая, поэтому мы удовлетворили его просьбу. Мы хотели бы выразить нашу благодарность Сандро за его игру в “Баварии”, мы желаем ему всего наилучшего и больших успехов в будущем в Китае», — цитирует спортивного директора «Баварии» Хасана Салихамиджича пресс-служба мюнхенской команды.

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