Головин уверен, что «Монако» выправит ситуацию в чемпионате Франции

Футболисты «Монако» во вторник уступили «Генгаму» в серии пенальти и не смогли пробиться в финал Кубка французской лиги. На 24-й минуте Головин забил свой первый гол за «Монако», а на 78-й минуте был заменен. Большую часть матча монегаски играли в меньшинстве — на 14-й минуте прямую красную карточку получил экс-полузащитник московского «Динамо» Вильям Ванкер.

«Понятно, что непросто играть в меньшинстве большую часть матча. Тем не менее у нас были шансы выиграть. Все бились до последнего и отдали все силы на поле. Хорошо, что удалось забить. Теперь будем готовиться к следующей игре и сконцентрируемся на матчах чемпионата. Уверен, у нас получится выправить нашу турнирную ситуацию», — заявил Головин.