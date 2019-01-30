Головин уверен, что «Монако» выправит ситуацию в чемпионате Франции
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Футболисты «Монако» смогут выправить турнирное положение в чемпионате Франции, уверен российский полузащитник команды Александр Головин.
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Футболисты «Монако» смогут выправить турнирное положение в чемпионате Франции, уверен российский полузащитник команды Александр Головин.
Футболисты «Монако» во вторник уступили «Генгаму» в серии пенальти и не смогли пробиться в финал Кубка французской лиги. На 24-й минуте Головин забил свой первый гол за «Монако», а на 78-й минуте был заменен. Большую часть матча монегаски играли в меньшинстве — на 14-й минуте прямую красную карточку получил
«Понятно, что непросто играть в меньшинстве большую часть матча. Тем не менее у нас были шансы выиграть. Все бились до последнего и отдали все силы на поле. Хорошо, что удалось забить. Теперь будем готовиться к следующей игре и сконцентрируемся на матчах чемпионата. Уверен, у нас получится выправить нашу турнирную ситуацию», — заявил Головин.
В текущем чемпионате Франции «Монако» с 15 очками после 22 туров занимает предпоследнюю строчку в турнирной таблице.