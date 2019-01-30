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13:57 (мск), источник: Р-Спорт

Чешский клуб «Млада Болеслав» выкупил у «Краснодара» трансфер Комличенко

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Чешский футбольный клуб «Млада Болеслав» выкупил у «Краснодара» трансфер нападающего Николая Комличенко, сообщается на сайте российской команды.

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Источник: AFP 2019

Комличенко является воспитанником «Краснодара».

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Летом 2017 года нападающий перешел на правах аренды в «Млада Болеслав».

«На данный момент мы не можем гарантировать Комличенко регулярную игровую практику, в которой он нуждается. Поэтому мы решили дать возможность “Младе Болеслав” выкупить трансфер футболиста. При этом по соглашению у нашего клуба остается немалая часть прав на игрока, и имеются различные опции», — сказал генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг.

«Решение было для нас непростым, поскольку Николай является воспитанником нашей академии. Но с другой стороны, нам приятно, что наша школа начинает давать результат, и что уже сейчас мы можем, предоставляя нашим выпускникам игровую практику, получать за это деньги. Мы желаем Николаю всяческих успехов в его дальнейшей профессиональной карьере, за развитием которой будем с интересом следить», — добавил Хашиг.

В текущем чемпионате Чехии Комличенко с 18 голами возглавляет список лучших бомбардиров турнира.

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