Чешский клуб «Млада Болеслав» выкупил у «Краснодара» трансфер Комличенко
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Чешский футбольный клуб «Млада Болеслав» выкупил у «Краснодара» трансфер нападающего Николая Комличенко, сообщается на сайте российской команды.
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Чешский футбольный клуб «Млада Болеслав» выкупил у «Краснодара» трансфер нападающего Николая Комличенко, сообщается на сайте российской команды.
Комличенко является воспитанником «Краснодара».
Летом 2017 года нападающий перешел на правах аренды в «Млада Болеслав».
«На данный момент мы не можем гарантировать Комличенко регулярную игровую практику, в которой он нуждается. Поэтому мы решили дать возможность “Младе Болеслав” выкупить трансфер футболиста. При этом по соглашению у нашего клуба остается немалая часть прав на игрока, и имеются различные опции», — сказал генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг.
«Решение было для нас непростым, поскольку Николай является воспитанником нашей академии. Но с другой стороны, нам приятно, что наша школа начинает давать результат, и что уже сейчас мы можем, предоставляя нашим выпускникам игровую практику, получать за это деньги. Мы желаем Николаю всяческих успехов в его дальнейшей профессиональной карьере, за развитием которой будем с интересом следить», — добавил Хашиг.
В текущем чемпионате Чехии Комличенко с 18 голами возглавляет список лучших бомбардиров турнира.