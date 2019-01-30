«Актобе» продлил контракт с игравшим в Серии А футболистом

Хорватский полузащитник еще год будет защищать цвета команды.

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«Футбольный клуб “Актобе” желает удачи Хрвое в предстоящем сезоне вместе с “красно-белыми”!» — говорится в сообщении клуба.

Напомним, Миличевич перешел в актюбинскую команду в январе 2018 года. Ранее он защищал цвета итальянских клубов «Пескара» и «Л`Акуила».