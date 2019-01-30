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15:01 (мск), источник: Р-Спорт

ПСЖ ожидает возвращение Неймара через десять недель

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Возвращение нападающего Неймара футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» на поле после травмы ожидается через 10 недель, сообщается на официальном сайте парижан.

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Источник: Reuters

Бразильский форвард повредил пятую плюсневую кость правой стопы в матче 1/16 финала Кубка Франции со «Страсбуром» на прошлой неделе.

Таким образом, нападающий не сможет помочь своей команде в матчах 1/8 финала Лиги чемпионов с английским «Манчестер Юнайтед», которые пройдут 12 февраля и 6 марта.

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