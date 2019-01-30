ПСЖ ожидает возвращение Неймара через десять недель

Бразильский форвард повредил пятую плюсневую кость правой стопы в матче 1/16 финала Кубка Франции со «Страсбуром» на прошлой неделе.

Таким образом, нападающий не сможет помочь своей команде в матчах 1/8 финала Лиги чемпионов с английским «Манчестер Юнайтед», которые пройдут 12 февраля и 6 марта.