ПСЖ ожидает возвращение Неймара через десять недель
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Возвращение нападающего Неймара футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» на поле после травмы ожидается через 10 недель, сообщается на официальном сайте парижан.
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Возвращение нападающего Неймара футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» на поле после травмы ожидается через 10 недель, сообщается на официальном сайте парижан.
Бразильский форвард повредил пятую плюсневую кость правой стопы в матче 1/16 финала Кубка Франции со «Страсбуром» на прошлой неделе.
Таким образом, нападающий не сможет помочь своей команде в матчах 1/8 финала Лиги чемпионов с английским «Манчестер Юнайтед», которые пройдут 12 февраля и 6 марта.