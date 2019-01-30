«Буду жестко относиться к Исламхану». Шпилевский рассказал о планах кардинально изменить игру «Кайрата»

— Рассматриваю это как большой вызов в моей тренерской, еще молодой карьере, тренировать такой большой и амбициозныйклуб как «Кайрат» — большая честь, — отметил белорусский специалист. — Поэтому мы относимся к этой должности с большим уважением, респектом, не только я, но и весь мой тренерский штаб. Усердно работаем над нашими поставленными целями, задачами на предсезонный период, и конечно же, на весь сезон.

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— В Германии появилась мода на молодых тренеров — Доменико Тедеско работает в «Шальке», Юлиан Нагельсман выводил «Хоффенхайм» в Лигу чемпионов. Пересекались с этими специалистами?

— Да, с Домиником мы знакомы, не сказал бы что дружим, но очень хорошо знакомы, вместе работали в системе «Штутгарта», когда он начинал там с самых юных возрастов U-9, U-10, U-11. Поэтому до сих пор мы поддерживаем связь. В чем секрет? Уже тогда было понятно, в 24−25 лет, когда он начал тренировать, был виден его тренерский талант, как он подготавливал тренировочный процесс, как он неординарно думал о футболе и ситуациях на поле. Тоже самое можно сказать и о Нагельсмане, неслучайно, что они зарекомендовали себя в бундеслиге. Даже когда общаешься с футболистами, которых они тренировали или которых сейчас тренируют, очень положительно о них отзываются, потому что здесь важен не возраст, а компетенция самого тренера, и как тренер преподносит свою игровую идею команде. И может ли он зарядить их на идею играть так, как он считает нужным. Поэтому отношусь к ним с большим уважением, и дай Бог им успехов.

— Насколько кардинально изменится игра «Кайрата» в новом сезоне?

— Мы будем изначально все менять, у нас будет все происходить динамично, в больших темпах.

Все это показал наш первый подготовительный матч, в котором ребята отлично выполнили все задания. Очень впечатляет, как они отнеслись ко всем нашим требованиям, уже видно, что ребята сами получают от этого кайф, драйв, от того, как мы играем. Поэтому я уверен, что сезон будет успешным не только на фоне результатов или на фоне трофеев, главное, чтобы мы делали каждый день шаг вперед. Сейчас если судить по первым неделям, мы это действительно делаем, это очень вдохновляет. Фанатов «Кайрата» ожидает скоростной, быстрый футбол, которым они будут гордиться.

— На сборах с командой работает много воспитанником академии.

— Наши воспитанники очень хорошо себя проявляют. Сейчас мы будем работать с новым руководителем академии Вольфгангом Гейгером, будем играть по единой философии, по единым принципам, то есть в дальнейшем ожидается еще больше игроков в первую команду.

— Лидером «Кайрата» является капитан Бауыржан Исламхан. Но в последние пару сезонов он показывает не ту игру, которую от него ждут болельщики.

— Он, наверное, самый талантливый футболист в казахстанском футболе, это он сам прекрасно знает. Это я ему всегда говорю наедине. Я сказал ему, что перед командой буду очень жестко к нему относиться, потому что он находится в таком возрасте, не сказал бы что его последний шанс, он уже созревший футболист. Он должен понять для себя, будет ли он завершать свою карьеру в Казахстане или он готов показать себя на новом уровне. А наша задача как раз-таки вывести его на новый уровень. Было бы печально, если бы такой футболист с огромным талантом не зарекомендовал бы себя в одном из европейских чемпионатов. Мы с ним часто разговариваем, я ему об этом говорю, мы этого хотим, я уверен, что он и сам этого хочет. В этом сезоне мы хотим поднять его на новую вершину, чтобы он действительно воспользовался новым шансом.

— Удалось ли близко познакомиться с городом, как проводите свободное время?

— Свободное время пытаемся проводить с тренерским штабом, женой в горах, пытались, конечно, какие-то достопримечательности Алматы посмотреть — Медео, центр города. А так чтобы насладиться ими не хватает времени. Голова очень загружена тренерскими процессами, у нас работа утром начинается, поздним вечером заканчивается. Даже если мы заканчиваем ее на базе, она продолжается дальше в том же ресторане, думаем, как выстроить процесс, что можно изменить, что можно исправить, поэтому к сожалению, еще время для этого не находил. Еда, конечно, специфическая, но что нам больше всего понравилось — это наши казахстанские манты. Поэтому они всегда присутствуют на каждом ужине, но нужно быть аккуратным с фигурой, чтоб они не особо вредили.