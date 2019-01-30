Пентек забил первым ударом — Гаттузо назвал его убийцей. Наконец-то в «Милане» топовый форвард

В прошлую субботу на «Сан-Сиро» вернулся Андрей Шевченко — в рубашке с галстуком, стильном пальто и аккуратной бородой. Перед матчем с «Наполи» легендарный форвард, а теперь главный тренер сборной Украины получил футболку с 7-м номером, повернулся к Curva Sud и, чуть смущаясь, зарядил в микрофон: Forza Milan!

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/2LCJ68Eqt20?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Со времен Шевченко и Индзаги в «Милане» катастрофа со страйкерами — даже упоминание о Балотелли или Эль-Шаарави вызовет на «Сан-Сиро» мощнейшую ностальгию. Не говоря уже о Златане. Послушайте Гаттузо — тот не отказался бы и от Йона-Даль Томассона.

— Пентек напоминает мне датчанина, — перед матчем с «Наполи» Дженнаро восхищался новичком. — Йон тоже никогда не расслаблялся на тренировках, был очень полезен. Кшиштоф с нами совсем немного, но мне он нравится: всем интересуется, рассматривает фото в Миланелло, со всеми общается. Это отлично, он хочет быстро стать своим.

Кшиштоф Пентек — самый неочевидный вариант для камбэка во времена, когда форварды «Милана» возглавляли гонку бомбардиров, но именно он может сработать.

Пока Шевченко разогревал болельщиков, Пентек скромно укрылся пледом на скамейке. Гаттузо выпустил поляка на финальные 20 минут — размяться и прочувствовать партнеров. Но уже через три дня, снова против «Наполи», включил Кшиштофа в основу и получил больше профита, чем от Игуаина.

Пентек забил своим первым ударом в створ в новой команде.

А спустя 16 минут оформил дубль, выбил «Наполи» из Кубка Италии и заставил Гаттузо снова говорить о себе.

— Второй гол Пентек придумал буквально из ничего. В атакующей трети поля он голеадор-убийца. Мы счастливы, что у нас появился такой игрок, но нужно поздравить всю команду — в первую очередь мы выстояли перед великолепным соперником. И уже потом судьбу матча решил Кшиштоф.

Больше результативности поляка (21 гол в 23 матчах) удивляет то, с какой уверенностью он играет. В отличие от немотивированного Игуаина, свалившего в «Челси» при первой возможности, Пентек далек от возраста и статуса, когда лень прокачивать скиллы. Когда Кшиштоф начал проигрывать конкуренцию в польском «Заглембе», то заперся в тренажерном зале, набрал массу и в следующем сезоне раскидал не только соперников в чужой штрафной, но и конкурентов из состава.

— После переезда в Италию обо мне не знал никто — даже партнеры по «Дженоа», — вспоминал поляк. — Я подумал: «Раз они не знают, что я забил 21 гол в Польше, то и защитники тоже». Правда, и я не то чтобы понимал, кто меня окружает. Подписав контракт, я включил PlayStation и стал искать новых партнеров там.

Самое забавное, что о Пентеке знали даже в России — весной его предлагали пяти российским клубам, а скаутский отчет попал в польские медиа.

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В «Дженоа» изящно закольцевали историю с отказом платить четыре с половиной млн евро за Левандовского — оффер еще долго хранился в столе спортивного директора. Спустя девять лет боссы вложили сумму, которую пожалели на Роберта, в трансфер Пентека и за полгода заработали 30,5 млн (поляка продали в «Милан» за 35). В Генуе Кшиштоф довел до совершенства умение придумывать голы из ничего (для нынешнего «Милана» это реально важно), хотя всегда мечтал забивать именно на «Сан-Сиро».

— Это не фотошоп, — смущался Пентек на пресс-конференции, когда его спросили про детское фото с полотенцем с эмблемой «Милана». — Быть здесь — огромная радость и честь, детская мечта осуществилась.

Пентека шокировали условия Миланелло: шесть полей (два с подогревом, одно искусственное), два тренажерных зала, кухня и отдельный номер для каждого игрока. Но больше всего поразила комната с трофеями. «Когда оказался там, у меня просто отвисла челюсть», — признался поляк.

Несмотря на скромность (уже лидируя в гонке бомбардиров, Пентек повторял в интервью: «Я никто»), Кшиштоф попросил в «Милане» девятый номер. «Мы посчитали, что девятку надо заслужить, поэтому дали ему 19-й», — ответил спортивный директор Леонардо.

Прямо сейчас у Пентека 13 голов в 19 матчах за «Дженоа» и 2 гола в 2 матчах за «Милан». Если так пойдет и дальше, Леонардо лично отклеит со спины Пентека единицу. Или отнимет семерку у Кастильехо и передаст поляку.