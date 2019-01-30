Французские власти нашли возможные обломки самолета Салы
Французские власти нашли часть подушки кресла из самолета на пляже Сурайнвилль, располагающемся на полуострове Котентин.
Французские власти нашли часть подушки кресла из самолета на пляже Сурайнвилль, располагающемся на полуострове Котентин.
Ранее на той же территории была найдена еще одна подушка. Власти пришли к выводу, что эти детали принадлежали самолету, на борту которого находился форвард «Кардиффа» Эмилиано Сала, считающийся пропавшим без вести.
— Теперь мы определили приоритетную область подводного поиска размером около 4 квадратных морских миль … чтобы попытаться найти и идентифицировать возможные обломки самолета. Поиски начнутся в конце этих выходных
28-летний Сала перешел в «Кардифф» из «Нанта» в январское трансферное окно. 21 января он вылетел на частном самолете в Уэльс, однако примерно за час до запланированной посадки воздушное судно пропало с экранов радаров.