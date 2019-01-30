Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:45
Борнмут
Челси
Футбол. Зарубежный
22:45
Саутгемптон
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
23:00
Нант
Сент-Этьен
Футбол. Зарубежный
23:00
Ливерпуль
Лестер
Футбол. Зарубежный
23:00
Тоттенхэм Хотспур
Уотфорд
Футбол. Зарубежный
29.01
Ньюкасл Юнайтед2
Манчестер Сити1
Все события
Фоторепортажи
16Возможно, это лучшие кадры «Спартака»
7Федор Емельяненко проиграл бой за 35 секунд
17:23 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Французские власти нашли возможные обломки самолета Салы

Французские власти нашли часть подушки кресла из самолета на пляже Сурайнвилль, располагающемся на полуострове Котентин.

Наверх
Источник: AP 2019

Ранее на той же территории была найдена еще одна подушка. Власти пришли к выводу, что эти детали принадлежали самолету, на борту которого находился форвард «Кардиффа» Эмилиано Сала, считающийся пропавшим без вести.

— Теперь мы определили приоритетную область подводного поиска размером около 4 квадратных морских миль … чтобы попытаться найти и идентифицировать возможные обломки самолета. Поиски начнутся в конце этих выходных из-за погодных условий, — приводит в своем Твиттере текст заявления Отдела по расследованию авиационных происшествий журналист BBC Дэн Роан.

28-летний Сала перешел в «Кардифф» из «Нанта» в январское трансферное окно. 21 января он вылетел на частном самолете в Уэльс, однако примерно за час до запланированной посадки воздушное судно пропало с экранов радаров.

Нант
НовостиМатчиСоставСтатистика
Кардифф Сити
НовостиМатчиСоставСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 "Монако" вот-вот уволит Анри. Никогда не догадаетесь, кто его заменит
Промес провел лучший матч за "Севилью". Он разорвал "Барсу"
«Пусть не прячется». В Америке хотят правды от Панарина
Ракицкий — о «Зените» и разнице между РПЛ и чемпионатом Украины
Сын советских олимпийских чемпионов хочет попасть в сборную США
ПСЖ ожидает возвращение Неймара через десять недель
СМИ: Игрок «Боки Хуниорс» перейдет в «Зенит» за 20 млн долларов
Шарапова снялась с турнира в Петербурге
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь