Французские власти нашли возможные обломки самолета Салы

Источник: AP 2019

Ранее на той же территории была найдена еще одна подушка. Власти пришли к выводу, что эти детали принадлежали самолету, на борту которого находился форвард «Кардиффа» Эмилиано Сала, считающийся пропавшим без вести.

— Теперь мы определили приоритетную область подводного поиска размером около 4 квадратных морских миль … чтобы попытаться найти и идентифицировать возможные обломки самолета. Поиски начнутся в конце этих выходных из-за погодных условий, — приводит в своем Твиттере текст заявления Отдела по расследованию авиационных происшествий журналист BBC Дэн Роан.