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17:29 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» вела 2:0, но проиграла в последнем матче УТС экс-сопернику по Лиге чемпионов

Футбольный клуб «Астана» потерпел поражение в последнем товарищеском матче на первых предсезонных учебно-тренировочных сборах, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Соперником столичной команды по встрече был датский «Митьюлланд». Подопечные Романа Григорчука сначала комфортно повели в счете благодаря дублю Марина Томасова. Но не смогли удержать преимущество и затем пропустили четыре мяча.

Напомним, что «Астана» встречалась с этим соперником прошлым летом в рамках квалификации Лиги чемпионов и прошла в третий раунд, одержав победу в первом мачте со счетом 2:1 и сыграв в ответной гостевой встрече по нулям.

Это был последний матч «Астаны» на УТС в ОАЭ. В начале февраля команда отправится в Турцию на второй предсезонный сбор.

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"Астана" вела 2:0, но проиграла в последнем матче УТС экс-сопернику по Лиге чемпионов
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