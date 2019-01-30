«Астана» вела 2:0, но проиграла в последнем матче УТС экс-сопернику по Лиге чемпионов

Соперником столичной команды по встрече был датский «Митьюлланд». Подопечные Романа Григорчука сначала комфортно повели в счете благодаря дублю Марина Томасова. Но не смогли удержать преимущество и затем пропустили четыре мяча.

Напомним, что «Астана» встречалась с этим соперником прошлым летом в рамках квалификации Лиги чемпионов и прошла в третий раунд, одержав победу в первом мачте со счетом 2:1 и сыграв в ответной гостевой встрече по нулям.