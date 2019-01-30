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18:06 (мск), источник: ТАСС

Футбольные клубы в 2018 году потратили рекордные $7,03 млрд на трансферы

ТАСС, 30 января. Затраты футбольных клубов на покупку игроков в 2018 году составили рекордные $7,03 млрд. Об этом говорится в отчете Международной федерации футбола (ФИФА).

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Предыдущий рекорд был установлен в 2017 году — более $6,37 млрд. Также был установлен рекорд по количеству переходов футболистов — 16533 (прежний рекорд — 15624 в 2017 году), что на 5,6% больше, чем в 2017 году. 31 клуб потратил более $50 млн на трансферы, 78,2% всех сделок произошло с участием европейских клубов.

В общей сложности 3974 клуба совершили трансферы. Больше всего в 2018 году покупали бразильских футболистов (1753), на втором месте по этому показателю аргентинцы (891), на третьем — британцы (693). Больше всего денег было потрачено на покупку бразильских ($1,154 млрд), французских ($732 млн) и испанских футболистов ($596,6 млн).

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