Футбольные клубы в 2018 году потратили рекордные $7,03 млрд на трансферы

Предыдущий рекорд был установлен в 2017 году — более $6,37 млрд. Также был установлен рекорд по количеству переходов футболистов — 16533 (прежний рекорд — 15624 в 2017 году), что на 5,6% больше, чем в 2017 году. 31 клуб потратил более $50 млн на трансферы, 78,2% всех сделок произошло с участием европейских клубов.