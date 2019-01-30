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20:43 (мск), источник: Чемпионат.com

Денис Суарес перешёл из «Барселоны» в «Арсенал» на правах аренды

Полузащитник «Барселоны» Денис Суарес перешёл в лондонский «Арсенал» на правах аренды, сообщается на официальном сайте каталонского клуба.

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Источник: AFP 2019
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Суарес будет выступать в английском клубе до конца сезона-2018/19. До перехода 25-летний испанский футболист продлил контракт с «Барселоной» до лета 2021 года. Также в арендном соглашении Суареса прописано право выкупа полузащитника. Лондонцы будут выплачивать Суареса зарплату до конца срока действия арендного соглашения.

Суарес выступает за основную команду каталонского клуба с лета 2016 года. В нынешнем сезоне испанской Примеры испанский футболист провёл два матча.

«Арсенал», набрав 47 очков, занимает пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

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