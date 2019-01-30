Денис Суарес перешёл из «Барселоны» в «Арсенал» на правах аренды

Суарес будет выступать в английском клубе до конца сезона-2018/19. До перехода 25-летний испанский футболист продлил контракт с «Барселоной» до лета 2021 года. Также в арендном соглашении Суареса прописано право выкупа полузащитника. Лондонцы будут выплачивать Суареса зарплату до конца срока действия арендного соглашения.