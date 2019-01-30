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21:50 (мск), источник: Чемпионат.com

Озил отказался переходить в «ПСЖ» на правах аренды

Полузащитник лондонского «Арсенала» Месут Озил отказался от варианта с переходом в «Пари Сен-Жермен» на правах аренды, сообщает Süddeutsche Zeitung.

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Источник: РИА "Новости"

По информации источника, французская команда рассматривала немецкого игрока в качестве усиления атаки в связи с серьёзной травмой нападающего Неймара. Ранее сообщалось, что Озил может покинуть «Арсенал» до закрытия зимнего трансферного окна. Среди возможных мест продолжения карьеры хавбека числились «Ювентус», «Интер», «Милан» и «Атлетико».

Озил выступает за «Арсенал» с 2013 года. В нынешнем сезоне 30-летний немецкий футболист принял участие в 14 матчах за лондонский клуб в английской Премьер-лиге, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.

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