Озил отказался переходить в «ПСЖ» на правах аренды
Полузащитник лондонского «Арсенала» Месут Озил отказался от варианта с переходом в «Пари Сен-Жермен» на правах аренды, сообщает Süddeutsche Zeitung.
Полузащитник лондонского «Арсенала» Месут Озил отказался от варианта с переходом в «Пари Сен-Жермен» на правах аренды, сообщает Süddeutsche Zeitung.
По информации источника, французская команда рассматривала немецкого игрока в качестве усиления атаки в связи с серьёзной травмой нападающего Неймара. Ранее сообщалось, что Озил может покинуть «Арсенал» до закрытия зимнего трансферного окна. Среди возможных мест продолжения карьеры хавбека числились «Ювентус», «Интер», «Милан» и «Атлетико».
Озил выступает за «Арсенал» с 2013 года. В нынешнем сезоне 30-летний немецкий футболист принял участие в 14 матчах за лондонский клуб в английской