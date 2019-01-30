Озил отказался переходить в «ПСЖ» на правах аренды

По информации источника, французская команда рассматривала немецкого игрока в качестве усиления атаки в связи с серьёзной травмой нападающего Неймара. Ранее сообщалось, что Озил может покинуть «Арсенал» до закрытия зимнего трансферного окна. Среди возможных мест продолжения карьеры хавбека числились «Ювентус», «Интер», «Милан» и «Атлетико».