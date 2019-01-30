«Фиорентина» забила семь мячей «Роме» в четвертьфинале Кубка Италии

Источник: AFP 2019

В составе победителей хет-триком отметился Федерико Кьеза (7-я, 18-я и 74-я минуты), дублем — Джованни Симеоне (79, 89), по одному голу на счету Луиса Муриэля (33) и Марко Бенасси (66). В составе «Ромы» единственный мяч забил Александр Коларов (28).

В своей истории «Рома» в шестой раз пропустила 7 голов за матч.