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22:33 (мск), источник: ТАСС

«Фиорентина» забила семь мячей «Роме» в четвертьфинале Кубка Италии

ТАСС, 30 января. «Фиорентина» со счетом 7:1 обыграла «Рому» в четвертьфинале Кубка Италии и вышла в полуфинал турнира. Встреча прошла во Флоренции.

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Источник: AFP 2019

В составе победителей хет-триком отметился Федерико Кьеза (7-я, 18-я и 74-я минуты), дублем — Джованни Симеоне (79, 89), по одному голу на счету Луиса Муриэля (33) и Марко Бенасси (66). В составе «Ромы» единственный мяч забил Александр Коларов (28).

В своей истории «Рома» в шестой раз пропустила 7 голов за матч.

В полуфинале турнира «Фиорентина» встретится с победителем матча между «Ювентусом» и «Аталантой», который пройдет позже в среду.

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