«Фиорентина» забила семь мячей «Роме» в четвертьфинале Кубка Италии
ТАСС, 30 января. «Фиорентина» со счетом 7:1 обыграла «Рому» в четвертьфинале Кубка Италии и вышла в полуфинал турнира. Встреча прошла во Флоренции.
ТАСС, 30 января. «Фиорентина» со счетом 7:1 обыграла «Рому» в четвертьфинале Кубка Италии и вышла в полуфинал турнира. Встреча прошла во Флоренции.
В составе победителей
В своей истории «Рома» в шестой раз пропустила 7 голов за матч.
В полуфинале турнира «Фиорентина» встретится с победителем матча между «Ювентусом» и «Аталантой», который пройдет позже в среду.