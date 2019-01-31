«Аталанта» разгромила «Ювентус» в четвертьфинале Кубка Италии по футболу

Дубль на счету Дуваны Сапаты (39-я и 86-я минуты), одним голом отметился Тимоти Кастань (37).

Теперь в полуфинале «Аталанта» сыграет с «Фиорентиной», которая в четверг одолела «Рому» со счетом 7:1.