«Аталанта» разгромила «Ювентус» в четвертьфинале Кубка Италии по футболу
ТАСС, 31 января. Футболисты «Аталанты» дома со счетом 3:0 обыграли «Ювентус» в четвертьфинале Кубка Италии.
ТАСС, 31 января. Футболисты «Аталанты» дома со счетом 3:0 обыграли «Ювентус» в четвертьфинале Кубка Италии.
Дубль на счету Дуваны Сапаты (39-я и 86-я минуты), одним голом отметился Тимоти Кастань (37).
«Ювентус» выиграл четыре последних Кубка Италии.
Теперь в полуфинале «Аталанта» сыграет с «Фиорентиной», которая в четверг одолела «Рому» со счетом 7:1.