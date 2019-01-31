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01:08 (мск), источник: ТАСС

«Аталанта» разгромила «Ювентус» в четвертьфинале Кубка Италии по футболу

ТАСС, 31 января. Футболисты «Аталанты» дома со счетом 3:0 обыграли «Ювентус» в четвертьфинале Кубка Италии.

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Источник: AFP 2019

Дубль на счету Дуваны Сапаты (39-я и 86-я минуты), одним голом отметился Тимоти Кастань (37).

«Ювентус» выиграл четыре последних Кубка Италии.

Теперь в полуфинале «Аталанта» сыграет с «Фиорентиной», которая в четверг одолела «Рому» со счетом 7:1.

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