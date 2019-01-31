«Борнмут» разгромил «Челси» в матче чемпионата Англии по футболу

Источник: AFP 2019

Делаем ставки! Самое необычное из букмекерского мира

В составе победителей дублем отметился Джошуа Кинг (47-я и 74-я минуты). По одному голу на свой счет записали Дэвид Брукс (63) и Чарли Дениэлс (90).

«Челси» потерпел свое самое разгромное с 1996 года. Тогда лондонцы уступили «Ливерпулю» с разницей в четыре мяча, проиграв 1:5. Таким образом, клуб повторил свой антирекорд в АПЛ.