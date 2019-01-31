«Борнмут» разгромил «Челси» в матче чемпионата Англии по футболу
ТАСС, 31 января. «Борнмут» со счетом 4:0 победил «Челси» в домашнем матче 24-го тура чемпионата Англии по футболу. Гости потерпели свое самое разгромное поражение в Английской
ТАСС, 31 января. «Борнмут» со счетом 4:0 победил «Челси» в домашнем матче 24-го тура чемпионата Англии по футболу. Гости потерпели свое самое разгромное поражение в Английской
В составе победителей дублем отметился Джошуа Кинг (47-я и 74-я минуты). По одному голу на свой счет записали Дэвид Брукс (63) и Чарли Дениэлс (90).
«Челси» потерпел свое самое разгромное с 1996 года. Тогда лондонцы уступили «Ливерпулю» с разницей в четыре мяча, проиграв 1:5. Таким образом, клуб повторил свой антирекорд в АПЛ.
В турнирной таблице «Борнмут» на данный момент занимает десятую строчку, набрав 33 очка. «Челси» опустился на пятую строчку, в активе команды 47 очков. В следующем туре «Борнмут» отправится в гости к «Кардиффу», встреча пройдет 2 февраля. Лондонский клуб в этот же день примет на своем поле «Хаддерсфилд».
|Эдди Хоуи
|Маурицио Сарри
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|1
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|10
|Удары (всего)
|11
|6
|Удары в створ
|7
|2
|Угловые
|7
|9
|Фолы
|5
|1
|Офсайды
|6
|Главный судья
|Роджер Ист (Англия)