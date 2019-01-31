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01:02 (мск), источник: ТАСС

«Борнмут» разгромил «Челси» в матче чемпионата Англии по футболу

ТАСС, 31 января. «Борнмут» со счетом 4:0 победил «Челси» в домашнем матче 24-го тура чемпионата Англии по футболу. Гости потерпели свое самое разгромное поражение в Английской премьер-лиге (АПЛ) с 1996 года.

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Источник: AFP 2019
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В составе победителей дублем отметился Джошуа Кинг (47-я и 74-я минуты). По одному голу на свой счет записали Дэвид Брукс (63) и Чарли Дениэлс (90).

«Челси» потерпел свое самое разгромное с 1996 года. Тогда лондонцы уступили «Ливерпулю» с разницей в четыре мяча, проиграв 1:5. Таким образом, клуб повторил свой антирекорд в АПЛ.

В турнирной таблице «Борнмут» на данный момент занимает десятую строчку, набрав 33 очка. «Челси» опустился на пятую строчку, в активе команды 47 очков. В следующем туре «Борнмут» отправится в гости к «Кардиффу», встреча пройдет 2 февраля. Лондонский клуб в этот же день примет на своем поле «Хаддерсфилд».

Борнмут 4:0
Первый тайм: 0:0
Челси
30.01.2019, 22:45 основной раунд: 24-й тур Vitality Stadium (Dean Court)
Главные тренеры
Эдди Хоуи Маурицио Сарри
Голы
47′ Джошуа Кинг (Д. Брукс) 17
63′ Дэвид Брукс (Дж. Кинг) 20
74′ Джошуа Кинг (Дж. Станислас) 17
90+5′ Чарли Дэниэлс (Дж. Айб) 11
Составы
Артур Боруц 1
Стив Кук 3
Натан Аке 5
Адам Смит 15
Натаниел Клайн 23
Дэн Гослинг 4
72′ Эндрю Сермен 6
Джошуа Кинг 17
68′ Дэвид Брукс 20
Джордон Айб 10
90′ Джуниор Станислас 19
Чарли Дэниэлс 11
90′ Райан Фрэйзер 24
Крис Мефам 33
1 Кепа Аррисабалага
2 Антонио Рюдигер
28 Сесар Аспиликуэта
30 Давид Луиз
33 Эмерсон
5 Жорже Луиз Фреллу Жоржинью
7 Н`Голо Канте
10 Эден Азар
17 Матео Ковачич 77′
12 Рубен Лофтус-Чик
9 Гонсало Игуаин 65′
18 Оливье Жиру
11 Родригес Педро 61′
22 Виллиан
Статистика
1 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
10 Удары (всего) 11
6 Удары в створ 7
2 Угловые 7
9 Фолы 5
1 Офсайды 6
Судьи
Главный судья Роджер Ист (Англия)
Обозначения
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Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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