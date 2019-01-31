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09:21 (мск), источник: Чемпионат.com

Крутая рубка за титул в Англии! «Лестер» отобрал очки у «Ливерпуля»

Клопп упустил шанс оторваться от Гвардиолы. Но что творил судья?

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Источник: Reuters

После сенсации, которую устроил Рафа Бенитес со своим «Ньюкаслом», болельщики «Ливерпуля» ждали свой матч с ещё большим нетерпением. Победа — и отрыв от «Ман Сити» составит семь очков. За 14 туров до завершения чемпионата — серьёзное преимущество. Поэтому победа над «Лестером» была невероятно важна.

Голевая атака прошла уже через две минуты после стартового свистка. Фирмино и Мане показали класс: бразилец пропустил мяч, а сенегалец хитро пробил точно под дальнюю штангу.

Источник: Reuters

Празднуя, Мане сначала проделал снежную борозду на поле, а потом, по мусульманской традиции, опустился на колени и коснулся лбом земли. Точнее, снега, но его это не остановило.

«Ливерпуль» мог сразу же удвоить преимущество. Дважды. Но Шмейхель спас после удара Фирмино, а Мане чуть-чуть не попал.

Игра успокоилась, и целый тайм ничего не происходило. А уже в добавленное время «Лестер» сравнял счёт. Гол забил Магуайр, и это вызвало бурю возмущения у болельщиков «Ливерпуля» и Юргена Клоппа. Дело в том, что чуть раньше Магуайр зацепил Мане и получил жёлтую карточку. Он был последним защитником, и, наверное, арбитр мог бы и удалить защитника, хотя фол случился далеко от ворот. В любом случае, где был защита, когда Магуайр выскакивал на ворота?

Источник: Reuters

В начале второго тайма команды как будто поменялись формой. «Лестер» полез в атаку, держал мяч, Чилуэлл и Мэдисон вдвоём накручивали хозяев в чужой штрафной, пасовали и снова финтили — очень мощная атака. И тут уместно напомнить, что зимой «Лестер» успел обыграть «Челси» и «Ман Сити».

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В следующей атаке «Лестер» снова практически забил: игроки «Ливерпуля» дважды за несколько секунд выносили мяч почти с линии ворот. Правда, Магуайр был в офсайде — арбитр не заметил.
Следующее решение Мартина Аткинсона в пользу «Лестера» получилось ещё более спорным. Наби Кейта ворвался в штрафную, получил пас, сделал замах, чтобы ударить, но получил по опорной ноге и упал. По крайней мере, так показалось: что Перейра наступил на пятку Кейта. Но Аткинсон не назначил пенальти.

Решения арбитра повлияли на матч. Он не удалил Магуайра, который затем сравнял счёт. Не назначил пенальти, который выглядел очевидным. Итого, счёт 1:1 вместо 2:0 — с его участием.

Только минут за 15 до конца матча «Ливерпуль» наконец сумел прижать «Лестер» к штрафной. Отлично игравшие гости стали постепенно проседать и позволять бить. Вот только к явным голевым моментам это не приводило. Был удар Робертсона, была попытка Салаха со штрафного — неплохо, но мало.

Последние минут 7−8 «Лестер» играл на отбой. И разок даже сбегал в контратаку, вынудив Алисона играть далеко за пределами своей штрафной, чтобы подстраховать защитников. «Ливерпуль» давил, но так и не задавил. С долей везения и благодаря собственной классной игре «Лестер» отбился. «Ливерпуль» оторвался от «Сити» на пять очков. Но не на семь. Интрига жива.

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Ливерпуль 1:1
Первый тайм: 1:1
Лестер
30.01.2019, 23:00 Зрители: 53092 основной раунд: 24-й тур Anfield
Главные тренеры
Юрген Клопп Клод Пюэль
Голы
3′ Садио Мане 10
15 Гарри Магуайр (Б. Чилвелл) 45+2′
Составы
Алиссон 13
Виргил ван Дейк 4
Эндрю Робертсон 26
16′ Жоэль Матип 32
Джорджиньо Вайналдум 5
Джордан Хендерсон 14
Садио Мане 10
Мохамед Салах 11
66′ Наби Кейта 8
Адам Лаллана 20
82′ Роберту Фирмину 9
Дэниэл Старридж 15
67′ Джердан Шачири 23
Фабинью 3
1 Каспер Шмайхель
3 Бен Чилвелл 90+4′
6 Джонатан Эванс
14 Рикарду Перейра 50′
15 Гарри Магуайр 41′
11 Марк Олбрайтон
24 Нампали Менди
25 Уилфред Ндиди
10 Джеймс Мэддисон 75′
38 Хамза Чудхури
7 Демарэй Грэй 84′
20 Синдзи Окадзаки
9 Джейми Варди 90′
8 Келечи Ихеаначо
Статистика
1 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
10 Удары (всего) 5
3 Удары в створ 2
7 Угловые 1
13 Фолы 6
4 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Мартин Аткинсон (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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