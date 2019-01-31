Первый матч Игуаина в АПЛ — кошмар. «Челси» получил 0:4 от «Борнмута»

Источник: Reuters

Накануне подписания контракта с «Челси» Гонсало Игуаин говорил, как хочет поработать с Маурицио Сарри, а тренер лондонцев — что ему нужен такой форвард, как Игуаин. Он вышел в старте в матче кубка, а через три дня и в АПЛ. Результат не впечатлил.

Команды провели скучный первый тайм без моментов. Главным событием стала травма давида Луиса: он получил мощный удар мячом в голову и упал без движения. Врачи оказали помощь, проверили нет ли сотрясения, и бразилец продолжил игру.

Источник: Reuters

В начале второго тайма «Борнмут» вышел вперёд. На 63 минуте хозяева удвоили преимущество, и тут уже можно было забеспокоиться. Глупую ошибку допустил Давид Луис, который подарил мяч сопернику.

При счёте 0:2 «Челси» пытался отыграться, но делал это довольно медленно и не слишком убедительно, без явных моментов. А потом вообще развалился.

Снова ошибся Давид Луис, пропустив пас за спину на Джошуа Кинга. 3:0. А на пятой добавленной минуте (откуда арбитр взял так много — непонятно) хозяева разыграли штрафной и забили ещё раз. 4:0!

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/4bpkOL-zMCs?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Челси» не просто проиграл — из-за ужасного счёта команда настолько ухудшила разницу мячей, что стала уступать «Арсеналу» не только по очкам, но и по дополнительным показателям. Теперь «Челси» на пятом месте.