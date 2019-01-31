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09:53 (мск), источник: Чемпионат.com

Первый матч Игуаина в АПЛ — кошмар. «Челси» получил 0:4 от «Борнмута»

У Игуаина ноль ударов по воротам и ноль пасов под удар.

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Источник: Reuters

Накануне подписания контракта с «Челси» Гонсало Игуаин говорил, как хочет поработать с Маурицио Сарри, а тренер лондонцев — что ему нужен такой форвард, как Игуаин. Он вышел в старте в матче кубка, а через три дня и в АПЛ. Результат не впечатлил.

Команды провели скучный первый тайм без моментов. Главным событием стала травма давида Луиса: он получил мощный удар мячом в голову и упал без движения. Врачи оказали помощь, проверили нет ли сотрясения, и бразилец продолжил игру.

Источник: Reuters

В начале второго тайма «Борнмут» вышел вперёд. На 63 минуте хозяева удвоили преимущество, и тут уже можно было забеспокоиться. Глупую ошибку допустил Давид Луис, который подарил мяч сопернику.

При счёте 0:2 «Челси» пытался отыграться, но делал это довольно медленно и не слишком убедительно, без явных моментов. А потом вообще развалился.

Снова ошибся Давид Луис, пропустив пас за спину на Джошуа Кинга. 3:0. А на пятой добавленной минуте (откуда арбитр взял так много — непонятно) хозяева разыграли штрафной и забили ещё раз. 4:0!

Во время загрузки произошла ошибка.

«Челси» не просто проиграл — из-за ужасного счёта команда настолько ухудшила разницу мячей, что стала уступать «Арсеналу» не только по очкам, но и по дополнительным показателям. Теперь «Челси» на пятом месте.

Игуаин не запомнился. Партнёры не создали ему моментов, но и сам он их себе не создал. Ни одного удара, ни одного паса под удар, два офсайда. Через час он был заменён. Понятно, что он пока не в форме. Но есть ли у него и у «Челси» время, чтобы набрать форму? «Арсенал» уже впереди, «МЮ» совсем рядом.

Борнмут 4:0
Первый тайм: 0:0
Челси
30.01.2019, 22:45 Зрители: 10227 основной раунд: 24-й тур Vitality Stadium (Dean Court)
Главные тренеры
Эдди Хоуи Маурицио Сарри
Голы
47′ Джошуа Кинг (Д. Брукс) 17
63′ Дэвид Брукс (Дж. Кинг) 20
74′ Джошуа Кинг (Дж. Станислас) 17
90+5′ Чарли Дэниэлс (Дж. Айб) 11
Составы
Артур Боруц 1
Стив Кук 3
Натан Аке 5
Адам Смит 15
Натаниел Клайн 23
Дэн Гослинг 4
72′ Эндрю Сермен 6
Джошуа Кинг 17
68′ Дэвид Брукс 20
Джордон Айб 10
90′ Джуниор Станислас 19
Чарли Дэниэлс 11
90′ Райан Фрэйзер 24
Крис Мефам 33
1 Кепа Аррисабалага
2 Антонио Рюдигер
28 Сесар Аспиликуэта
30 Давид Луиз
33 Эмерсон
5 Жорже Луиз Фреллу Жоржинью
7 Н`Голо Канте
10 Эден Азар
17 Матео Ковачич 77′
12 Рубен Лофтус-Чик
9 Гонсало Игуаин 65′
18 Оливье Жиру
11 Родригес Педро 61′
22 Виллиан
Статистика
1 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
12 Удары (всего) 11
7 Удары в створ 7
3 Угловые 7
8 Фолы 6
1 Офсайды 6
Судьи
Главный судья Роджер Ист (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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Серия пенальти: реализованный пенальти
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