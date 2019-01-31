Первый матч Игуаина в АПЛ — кошмар. «Челси» получил 0:4 от «Борнмута»
У Игуаина ноль ударов по воротам и ноль пасов под удар.
У Игуаина ноль ударов по воротам и ноль пасов под удар.
Накануне подписания контракта с «Челси» Гонсало Игуаин говорил, как хочет поработать с Маурицио Сарри, а тренер лондонцев — что ему нужен такой форвард, как Игуаин. Он вышел в старте в матче кубка, а через три дня и в АПЛ. Результат не впечатлил.
Команды провели скучный первый тайм без моментов. Главным событием стала травма давида Луиса: он получил мощный удар мячом в голову и упал без движения. Врачи оказали помощь, проверили нет ли сотрясения, и бразилец продолжил игру.
В начале второго тайма «Борнмут» вышел вперёд. На 63 минуте хозяева удвоили преимущество, и тут уже можно было забеспокоиться. Глупую ошибку допустил Давид Луис, который подарил мяч сопернику.
При счёте 0:2 «Челси» пытался отыграться, но делал это довольно медленно и не слишком убедительно, без явных моментов. А потом вообще развалился.
Снова ошибся Давид Луис, пропустив пас за спину на Джошуа Кинга. 3:0. А на пятой добавленной минуте (откуда арбитр взял так много — непонятно) хозяева разыграли штрафной и забили ещё раз. 4:0!
«Челси» не просто проиграл —
Игуаин не запомнился. Партнёры не создали ему моментов, но и сам он их себе не создал. Ни одного удара, ни одного паса под удар, два офсайда. Через час он был заменён. Понятно, что он пока не в форме. Но есть ли у него и у «Челси» время, чтобы набрать форму? «Арсенал» уже впереди, «МЮ» совсем рядом.
|Эдди Хоуи
|Маурицио Сарри
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|1
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|12
|Удары (всего)
|11
|7
|Удары в створ
|7
|3
|Угловые
|7
|8
|Фолы
|6
|1
|Офсайды
|6
|Главный судья
|Роджер Ист (Англия)