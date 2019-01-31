«Ювентус» остался без тренера и без защитников: команда Роналду разгромлена в Кубке Италии

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Чемпионы Италии потерпели первое в сезоне поражение на внутренней арене, проиграв «Аталанте» (0:3), и вылетели из кубкового турнира. При этом туринцы потеряли еще одного ключевого защитника и остались без тренера — Массимилиано Аллегри еще до перерыва удалили.

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«Аталанта» — «Ювентус» — 3:0 (2:0)

Голы: Кастань, 37 (1:0). Сапата, 39 (2:0). Сапата, 86 (3:0).

«Аталанта»: Бериша, Паломино (Мазиелло, 89), Хатебур, Толой, Джимсити, Кастань, Иличич (Пашалич, 27), де Рон (Гозенс, 90+1), Фройлер, Гомес, Сапата.

«Ювентус»: Щенсны, Кьеллини (Жоау Канселу, 27), Де Шильо, Сандру, Ругани, Матюиди, Хедира (Пьянич, 71), Бентанкур, Криштиану Роналду, Дибала (Дуглас Коста, 61), Бернардески.

Предупреждения: Джимсити, 43. Фройлер, 45+1. Хатебур, 54. Пьянич, 79. Матюиди, 88.

Судья: Паскуа.

30 января. Бергамо. Стадион «Атлети Адзурри д’Италия».

Не призрачная угроза

До сегодняшнего дня в этом сезоне «Ювентус» проигрывал только в Лиге чемпионов — дома «МЮ» и в не имевшем турнирного значения заключительном матче группового раунда «Янг Бойз». На внутренней арене «Старая синьора» оставалась несокрушимой. Туринцы разобрались со всеми гипотетическими конкурентами — «Наполи», «Интером», «Миланом», «Ромой» и «Лацио». Однако и на солнце есть пятна, виновниками появления которых стали куда более скромные соперники. Сначала «Дженоа» (1:1), а в рождественские праздники «Аталанта» (2:2) сумели добиться ничьих с чемпионом.

Хотя, по факту в Бергамо спасаться пришлось самому «Ювентусу», который остался в меньшинстве, проигрывал, но восстановил равновесие в концовке благодаря голу вышедшего на замену Криштиану Роналду. После той истории у гостей не могло быть проблем с настроем на кубковый четвертьфинал, а дополнительной интригой считалось противостояние снайперов — португальца и лидера «Аталанты» Сапаты. В чемпионате оба отличились по 15 раз, уступая только переживающему неизвестно какую молодость Квальярелле. От Роналду этого, естественно, ждали, тогда как колумбиец удивил серией из девяти результативных матчей, вместившей в том числе и дубль в ворота «Ювентуса».

Теперь без Кьеллини

«Еще одна такая победа, и я останусь без армии». Эти приписываемые Пирру слова Массимилиано Аллегри вполне мог произнести после воскресного триумфа в игре с «Лацио» (2:1), когда бледно смотревшийся «Ювентус» вырвал победу, но лишился получившего травму Бонуччи. В среду — и снова в первом тайме — на скамейку досрочно отправился Кьеллини. Потеря двух ключевых игроков обороны перед стартом плей-офф Лиги чемпионов — практически катастрофа.

Ругани пока не способен безболезненно заменить лидеров, что лишь подтвердил первый гол «Аталанты». Конечно, больше вопросов возникло к игроку, совершившему глупую потерю перед собственной штрафной. Однако и защитник сыграл не лучшим образом. Не прочувствовал эпизод, после чего скорее обозначал борьбу, позволив Кастаню вогнать мяч в сетку.

«Юве» спасет Бруну Алвеш?

Показательно, что в момент травмы Кьеллини со скамейки поднялся фланговый защитник Жоау Канселу. Похоже, Аллегри пока не верит в вернувшегося в Турин Касереса, у которого практически не было игровой практики в первой половине сезона. В Италии утверждают, что чемпионы уже связались с выступающим в «Парме» экс-зенитовцем Бруну Алвешем. Неизвестно, что из этого выйдет, тогда как бывший спартаковец Пашалич принял участие во второй голевой комбинации «Аталанты». Впрочем, заменивший травмированного партнера хорват лишь подыграл нанесшему блестящий удар и отличившемуся в десятом матче подряд Сапате.

У «Ювентуса» же никуда не делись проблемы с созиданием. Роналду на поле и ноль ударов в створ к перерыву во втором матче подряд — это нонсенс. Забей в середине второго тайма вернувшийся в строй Хедира, все могло перевернуться, но голкипер сыграл безупречно и в этом эпизоде, и в других. Аллегри, которого в конце первого тайма, удалили из технической зоны тасовал колоду, как мог. Руководил с трибуны, бросил в бой Пьянича и Дугласа Косту, однако бело-черный корабль получил третью пробоину от закатившего мяч в пустые ворота Сапаты. В последний раз так «Юве» проигрывал «Реалу» с Криштиану в составе. А перед этим — «Барселоне» с Месси. В среду на месте звезд и топ-клубов оказались «Аталанта» и Сапата.