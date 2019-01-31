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10:19 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Промес сбил Месси, «Барселона» втоптала в землю «Севилью»

Экс-спартаковец и его новая команда остались без полуфинала Кубка Испании, разгромно проиграв каталонцам (1:6).

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Источник: Reuters

Кубок Испании
¼ финала
«Барселона» — «Севилья» — 6:1 (2:0)
Голы: Коутинью, 13 — с пенальти (1:0). Ракитич, 31 (2:0). Коутинью, 53 (3:0). Сержи Роберто, 54 (4:0). Арана, 67 (4:1). Суарес, 89 (5:1). Месси, 90+2 (6:1).
Нереализованный пенальти: Банега, 27 (вратарь).
«Барселона»: Силлессен, Сержи Роберто, Пике, Лангле, Жорди Альба, Ракитич (Видаль, 76), Бускетс, Артур (Аленья, 90), Месси, Суарес, Коутинью (Семеду, 81).
«Севилья»: Сориано, Каррису, Кьер, Гомес, Промес, Амаду, Банега (Васкес, 77), Меса (Бен Йеддер, 77), Арана (Хиль, 84), Сарабия, Андре Силва.
Предупреждения: Суарес, 30. Меса, 30. Каррису, 34. Гомес, 72.
30 января. Барселона. Стадион «Ноу Камп».

Шанс поквитаться

За последние три года «Барселона» и «Севилья» дважды встречались в финалах Кубка Испании — и оба раза успех праздновали каталонцы. Особенно горьким вышло поражение южан в апреле 2018-го: в Мадриде, на домашней арене «Атлетико» — «Ваньда Метрополитано» — «Барса» размазала севильцев со счетом 5:0.

В среду вечером на «Камп Ноу» гости получили шанс рассчитаться с хозяевами за то унижение и не пустить сине-гранатовых в полуфинал нынешнего розыгрыша.

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Готовность Промеса

Неделю назад в первом четвертьфинальном матче «Севилья» уверенно победила ослабленную отсутствием ведущих игроков «Барселону» (2:0). Тогда здорово проявил себя экс-спартаковец Квинси Промес — голландец зажег на правом фланге, впечатлил скоростью и отдал голевую передачу под победный мяч Сарабии.

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После отменного выступления на выходных (севильцы выиграли у «Леванте» 5:0, а Промес отдал результативный пас, заработал пенальти и забил первый гол в ла лиге) казалось, что Квинси готов продолжить начатое — и помочь своей команде обыграть фаворита.

Фол на Месси

Однако сегодняшняя встреча началась для голландца неудачно. Уже на 13-й минуте, догоняя в штрафной Месси, он поставил ногу, Лео махнул по ней своей, упал — и судья указал на точку. Спорный момент, но касание, показалось, действительно было — арбитр, по крайней мере, неуверенности не испытывал.

Примечательно, что Лео уступил право пробить пенальти Коутинью, который в последнее время подвергается серьезной критике за блеклую игру. Бразилец оценил широкий жест и не промахнулся, хотя вратарь севильцев угадал направление мяча.

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Герой Силлессен и Артур-Иньеста

Уже через 10 минут «Севилье» вернулся одиннадцатиметровый долг — Пике сбил в штрафной Роке Месу. К мячу подошел Банега, но Силлессен взял его удар и сохранил минимальное преимущество хозяев.

Раскидываться такими моментами севильцам не стоило бы. Тут же едва не забил Месси (вратарь был начеку), а спустя несколько минут отличился Ракитич — Артур отдал блестящий разрезающий пас в лучших традициях Иньесты, и хорват легким движением ноги прокинул мяч мимо голкипера.

Выстрел дуплетом

Счет в двух матчах стал равным — 2:2. Перерыв должен был пойти гостям на пользу — у «Севильи» впереди было 45 минут, чтобы, переведя дух, попробовать забить хотя бы один ответный мяч — тогда «Барсе» сразу нужно было бы отвечать двумя.

Каталонцы и ответили — только не стали ждать, пока южане решат свои задачи. С разницей в одну минуту сине-гранатовые дважды заставили начинать противника с центра поля: Коутинью кивнул головой после навеса Суареса, оформив дубль, а следом Роберто в касание превратил передачу Месси в голевую. Выстрел дуплетом, после которого «Севилья» могла и не оправиться.

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Гол Араны

Но силы воли гостям было не занимать. На 68-й минуте неудачный вынос Силлессена закончился перехватом Промеса, передачей на Банегу и голом Араны, который мощно приложился с левой из-за пределов штрафной. Команда Пабло Мачина отказывалась сдаваться.

Промахи и попадание Лео

«Севилья» начала рисковать и все чаще оставляла своих защитников на растерзание убойной линии атаки каталонцев, но Месси невероятным образом упустил несколько вернейших шансов забить. В какой-то момент показалось, что гости вот-вот накажут сине-гранатовых за такую расточительность.

И все же на последних секундах Суарес и Месси поставили жирную точку — последний гол, забитый аргентинцем, получился особенно хорош. «Севилья» и Промес сделали все, что могли, но с такой «Барселоной» спорить бесполезно. 6:3 по итогам двух игр — в полуфинал испанского Кубка идут Эрнесто Вальверде и компания.

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Егор Бычков

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