Гвардьола после матча с «Ньюкаслом» полчаса высказывал игрокам претензии в раздевалке
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола был зол на игроков после матча чемпионата Англии с «Ньюкаслом».
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола был зол на игроков после матча чемпионата Англии с «Ньюкаслом».
В этой встрече «горожане» проиграли со счетом 1:2.
Как сообщает Daily Mail, после игры испанский тренер не отпустил футболистов, а около получаса разговаривал с ними, повышая голос и высказывая претензии.
После 24 туров чемпионата Англии «Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от «Ливерпуля» на пять очков.
|Ньюкасл Юнайтед
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2:1
Первый тайм: 0:1
|Манчестер Сити
|Рафаэль Бенитес
|Хосеп Гвардьола
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|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|6
|Удары (всего)
|12
|2
|Удары в створ
|4
|1
|Угловые
|8
|9
|Фолы
|7
|2
|Офсайды
|5
|Главный судья
|Пол Тирни (Англия)