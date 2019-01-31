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11:08 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Гвардьола после матча с «Ньюкаслом» полчаса высказывал игрокам претензии в раздевалке

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола был зол на игроков после матча чемпионата Англии с «Ньюкаслом».

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Источник: Reuters

В этой встрече «горожане» проиграли со счетом 1:2.

Как сообщает Daily Mail, после игры испанский тренер не отпустил футболистов, а около получаса разговаривал с ними, повышая голос и высказывая претензии.

После 24 туров чемпионата Англии «Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от «Ливерпуля» на пять очков.

Ньюкасл Юнайтед 2:1
Первый тайм: 0:1
Манчестер Сити
29.01.2019, 23:00 Зрители: 50861 основной раунд: 24-й тур St. James’ Park
Главные тренеры
Рафаэль Бенитес Хосеп Гвардьола
Голы
66′ Хосе Саломон Рондон (И. Хэйден) 9
80′ Мэтт Ритчи 11
10 Серхио Агуэро (Д. Сильва) 1′
Составы
Мартин Дубравка 12
72′ Фабиан Шер 5
Джамал Ласкеллес 6
Флориан Лежен 20
ДеАндре Йедлин 22
Мэтт Ритчи 11
Исаак Хэйден 14
Шон Лонгстафф 36
Хосе Саломон Рондон 9
54′ 90′ Айосе Перес 17
Хавьер Манкильо 19
87′ Кристиан Атсу 30
Кенеди 15
31 Эдерсон
2 Кайл Уокер
5 Джон Стоунс
14 Эмерик Ляпорт 90+1′
21 Давид Сильва
25 Фернандинью
7 Рахим Стерлинг 34′
10 Серхио Агуэро
3 Данилу 83′
8 Илкай Гюндоган
17 Кевин Де Брейне 65′ 17′
20 Бернарду Силва
19 Лерой Сане 73′
33 Габриэл Жезус
Статистика
2 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
6 Удары (всего) 12
2 Удары в створ 4
1 Угловые 8
9 Фолы 7
2 Офсайды 5
Судьи
Главный судья Пол Тирни (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
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Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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