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13:22 (мск), источник: Lenta.Ru

Месси высказался о «сливах» «Барселоны»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси заявил, что команда не проигрывает в матчах Кубка Испании намеренно. Слова футболиста приводит Marca.

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Источник: AP 2019
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Месси вспомнил, что каталонцев обвиняли в «сливе» национального Кубка после поражения от «Севильи» со счетом 0:2. В ответном матче «Барселона» разгромила соперника со счетом 6:1. Форвард, комментируя эту победу, заявил: «Мы должны бороться за победу во всех турнирах. В “Барселоне” мы обязаны биться за все».

«Барселона» — действующий обладатель Кубка Испании. В финале прошлого розыгрыша турнира в апреле 2018-го соперником команды также была «Севилья». Каталонцы одержали победу со счетом 5:0 и завоевали Кубок в рекордный 30-й раз.

Месси на протяжении всей профессиональной карьеры играет за «Барселону». В составе команды он девять раз выигрывал чемпионат и шесть раз — национальный Кубок. Также аргентинец четырежды становился победителем Лиги чемпионов.

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