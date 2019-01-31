Месси высказался о «сливах» «Барселоны»

Источник: AP 2019

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Месси вспомнил, что каталонцев обвиняли в «сливе» национального Кубка после поражения от «Севильи» со счетом 0:2. В ответном матче «Барселона» разгромила соперника со счетом 6:1. Форвард, комментируя эту победу, заявил: «Мы должны бороться за победу во всех турнирах. В “Барселоне” мы обязаны биться за все».

«Барселона» — действующий обладатель Кубка Испании. В финале прошлого розыгрыша турнира в апреле 2018-го соперником команды также была «Севилья». Каталонцы одержали победу со счетом 5:0 и завоевали Кубок в рекордный 30-й раз.